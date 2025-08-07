Lazio, il ct Gattuso oggi a Formello: due giocatori sotto osservazione. Ma occhio alla sorpresa in vista delle prossime convocazioni

Il tour di Gennaro Gattuso continua a tenere banco nel calcio italiano. Dopo la visita di ieri a Bologna, il neo-CT della Nazionale fa tappa oggi a Formello, il centro sportivo della Lazio. L’obiettivo è duplice: instaurare un rapporto diretto e continuativo con l’allenatore Maurizio Sarri e visionare da vicino alcuni talenti in vista delle qualificazioni ai Mondiali di settembre contro Estonia e Israele.

Accompagnato dai fedeli collaboratori Riccio e Bonucci, oltre che dal capo delegazione Buffon, Gattuso si concentrerà in particolare su due profili biancocelesti: Nicolò Rovella e Mattia Zaccagni. Rovella, centrocampista classe 2001, ha già conquistato la fiducia di Gattuso che lo considera un “valore aggiunto” per il centrocampo azzurro. La visita sarà l’occasione per valutarne le sensazioni dopo il ritorno di Sarri e osservarlo durante l’allenamento. Su Zaccagni, invece, l’attenzione del CT è rivolta al suo recupero dalla pubalgia e alla sua “fame” di Nazionale.

L’incontro a Formello rappresenta anche un’opportunità per Gattuso di ritrovare vecchie conoscenze. Oltre a Bonucci, suo compagno di reparto ai tempi del Milan, Ringhio ritroverà anche Alessio Romagnoli, con cui ha condiviso la difesa rossonera nel 2017-18. Una possibile chance per il difensore, fuori dal giro azzurro da tempo. Il tour di Gattuso, dopo la Lazio, proseguirà con tappe a Sassuolo e Udine, in un’intensa fase di preparazione per gli impegni cruciali della Nazionale.