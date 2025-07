Lazio, Gasparri (tifoso romanista) si esprime così: «Rispetto ad altri, i Friedkin non hanno idee. Ecco perché» - Lazio News 24

Gasparri attacca il progetto stadio della Roma e parla del calcio con riferimento alla Lazio. Le ultime

Il senatore e presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, è intervenuto ai microfoni di Radio Rai GR Parlamento commentando con toni critici il progetto per il nuovo stadio della Roma a Pietralata. In un discorso che ha toccato vari aspetti del mondo calcistico romano, Gasparri ha evidenziato anche un confronto implicito con la Lazio.

«Mi pare sia un’arma di distrazione di massa» – ha dichiarato Gasparri a proposito del progetto giallorosso – «Pensiamo al campionato e ai tornei europei, alla squadra. Poi, quando ci sarà lo stadio, ci andremo. Ho visto solo video, immagini straordinarie, ma con l’intelligenza artificiale si poteva anche fare di meglio».

Le sue parole sembrano sottolineare la distanza tra l’impegno mediatico attorno allo stadio e i risultati concreti sul campo. Un messaggio che, tra le righe, evidenzia una differenza con la Lazio, che negli ultimi anni ha affrontato con realismo le proprie sfide, concentrandosi maggiormente sugli aspetti sportivi rispetto a quelli di immagine.

Gasparri ha poi puntato il dito contro la gestione americana dei Friedkin, proprietari della Roma: «Perché hanno preso la Roma? Cosa ne vogliono fare? Non è come comprare un palazzo o un aereo, comprare una squadra di calcio è diverso, perché dentro c’è la gente. Non hanno speso poco, non sono tirchi, ma è una proprietà distante, non partecipe. Soldi spesi tanti, risultati esigui, empatia zero».

Sebbene non abbia menzionato direttamente la Lazio, il senatore ha evidenziato implicitamente un modello diverso, più radicato nel contesto romano e meno orientato a operazioni d’immagine. La società biancoceleste, nonostante critiche interne e sfide societarie, ha sempre mantenuto un contatto più diretto con il proprio pubblico.

In un momento in cui la Lazio è alle prese con la ricostruzione post-Sarri e nuove ambizioni europee, le dichiarazioni di Gasparri riaccendono il dibattito tra le due anime calcistiche della Capitale: tra progetto e sostanza, tra visione mediatica e appartenenza storica.