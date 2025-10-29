Lazio, Isaksen in bilico per gennaio? La situazione attuale della squadra biancoceleste. Il punto - Lazio News 24

Lazio, il futuro di Isaksen in bilico: rinnovo o cessione? La situazione attuale dei biancocelesti

In casa Lazio si avvicina il momento delle decisioni importanti sul futuro di diversi giocatori, e tra questi spicca il nome di Gustav Isaksen, esterno danese arrivato a Roma con grandi aspettative ma che finora non è riuscito a imporsi del tutto come protagonista. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la società biancoceleste sta valutando il percorso del calciatore per capire se rappresenti ancora una pedina centrale nel progetto tecnico oppure se possa diventare un’opportunità economica in ottica mercato.

Il contratto di Isaksen con la Lazio è valido fino al 2028, ma la dirigenza, guidata da Claudio Lotito e dal direttore sportivo Angelo Fabiani, si trova davanti a un bivio: da un lato c’è la possibilità di prolungare ulteriormente l’accordo, con l’obiettivo di blindare il giocatore e valorizzarlo nel lungo periodo; dall’altro, non è esclusa l’ipotesi di una cessione già al termine della stagione, in linea con la strategia di player trading che il club ha spesso adottato negli ultimi anni.

La decisione finale, spiegano le fonti vicine alla Lazio, dipenderà molto dal livello di crescita che Isaksen mostrerà durante l’attuale stagione. Fin qui il suo impiego è stato altalenante, con prestazioni che hanno messo in luce buone qualità tecniche ma anche una certa discontinuità, fattore che Sarri e il suo staff stanno cercando di correggere attraverso un lavoro specifico.

Il tecnico biancoceleste crede ancora nel potenziale del giovane danese, ma sa bene che il tempo per imporsi definitivamente alla Lazio non è infinito. La società, dal canto suo, valuta anche l’impatto economico dell’operazione: una sua eventuale cessione, in caso di offerta adeguata, garantirebbe una plusvalenza utile a finanziare nuovi innesti in vista del prossimo calciomercato.

Nel frattempo, l’ambiente della Lazio osserva con attenzione ogni prestazione del giocatore. La tifoseria si divide: c’è chi vorrebbe dargli ancora tempo per adattarsi completamente alla Serie A e chi invece pensa che il club debba puntare su profili più pronti e determinanti.

In ogni caso, il destino di Isaksen resta legato a doppio filo ai risultati della Lazio e alla sua crescita personale. Se il danese riuscirà a esprimere il talento che lo aveva reso uno dei giovani più promettenti del calcio scandinavo, il club potrebbe decidere di puntarci ancora. In caso contrario, la Lazio potrebbe scegliere di monetizzare, confermando la linea di sostenibilità economica che negli ultimi anni ha caratterizzato la gestione Lotito.

