Lazio, futuro incerto per quel giocatore considerando le scelte di Sarri. Spunta una nuova notizia - Lazio News 24

Lazio, futuro incerto per quel giocatore considerando le scelte di Sarri. Spunta una nuova notizia

Sarri
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio, futuro incerto per Dele-Bashiru: possibile addio a gennaio

Arrivato alla Lazio nell’estate del 2024 tra curiosità e aspettative, Fisayo Dele-Bashiru rischia già di chiudere la sua avventura in biancoceleste. Il centrocampista nigeriano, acquistato come scommessa dal club di Lotito, non è riuscito a trovare spazio nelle rotazioni di Maurizio Sarri e, dopo l’infortunio rimediato nel derby, la sua situazione si è ulteriormente complicata.

Attualmente Dele-Bashiru è stato escluso dalla lista Serie A, una decisione che lascia presagire un possibile addio nel mercato di gennaio. A peggiorare le cose c’è la contemporanea esplosione di Toma Basic, rilanciato da Sarri e ormai divenuto un punto fermo del centrocampo della Lazio. Le ottime prestazioni del croato, unite alla sua continuità e disciplina tattica, hanno di fatto chiuso gli spazi al nigeriano, che nelle poche apparizioni stagionali non ha convinto lo staff tecnico.

Sarri e le scelte di equilibrio

Nel progetto tattico di Sarri, l’ordine e la precisione sono elementi imprescindibili, e in questo contesto Dele-Bashiru è apparso troppo anarchico per inserirsi in modo stabile. La Lazio ha bisogno di certezze a centrocampo, e il tecnico toscano preferisce puntare su giocatori già integrati nel suo sistema, come Guendouzi, Luis Alberto e, appunto, Basic.

Con la Coppa d’Africa alle porte — che terrà il nigeriano lontano da Formello per diverse settimane — Sarri non intende utilizzare l’ultimo cambio a disposizione per reinserirlo in lista. Un puzzle di fattori che spinge inevitabilmente Dele-Bashiru verso l’uscita.

Il mercato e la valutazione della Lazio

La Lazio valuta il giocatore intorno ai 15 milioni di euro, e i suoi agenti sono già al lavoro per sondare il mercato inglese, dove Dele-Bashiru conserva diversi estimatori. Cresciuto nelle giovanili del Manchester City e affermatosi poi con lo Sheffield Wednesday, il classe 2001 potrebbe tornare in Premier League, un campionato più adatto alle sue caratteristiche fisiche e dinamiche.

Gennaio si avvicina e a Formello si studiano i movimenti in uscita. La Lazio vuole intervenire sul mercato, ma per farlo dovrà prima liberare spazio nella rosa. Sarri chiede una mezzala titolare per rinforzare il centrocampo, e l’addio di Dele-Bashiru potrebbe rappresentare la chiave per sbloccare nuove operazioni in entrata.

Il futuro del nigeriano sembra ormai segnato: salvo sorprese, la sua esperienza con la Lazio potrebbe concludersi dopo appena pochi mesi, lasciando spazio a nuovi protagonisti nel progetto biancoceleste.

