Lazio, le ultime da Formello: loro due provano il recupero per l’Atalanta. Settimana prossima decisiva per Vecino. Come procede il lavoro verso la ripresa

Una sosta per guarire, due settimane per provare a svuotare l’infermeria. A Formello, Maurizio Sarri lavora con un gruppo ridotto – senza i quattro nazionali Mandas, Hysaj, Tavares e Isaksen – ma con un obiettivo chiarissimo: recuperare più uomini possibili in vista della difficilissima trasferta di Bergamo contro l’Atalanta.

Dopo la doppia seduta di oggi e l’allenamento di domani mattina, la squadra beneficerà di un weekend di riposo, con la ripresa fissata per martedì pomeriggio. Sarà una settimana di lavoro intenso soprattutto per lo staff medico, impegnato in una vera e propria corsa contro il tempo.

I fari sono puntati su tre recuperi fondamentali. I primi due riguardano le fasce difensive, andate in tilt dopo gli infortuni di Genova. Sia Adam Marušić (lesione di basso grado al bicipite femorale) sia Luca Pellegrini (trauma contusivo-distorsivo al ginocchio) stanno lavorando per provare a tornare a disposizione per la sfida contro l’Atalanta. Il loro rientro non è scontato, ma c’è un cauto ottimismo.

L’uomo più atteso, però, è Matías Vecino. Fermo dall’8 agosto, definito un “enigma” dallo stesso Sarri, il centrocampista uruguaiano sta finalmente vedendo la luce. In questi giorni ha ripreso a lavorare parzialmente con il gruppo, un segnale incoraggiante. La settimana prossima sarà decisiva: aumenterà i carichi per capire se potrà finalmente fare il suo esordio stagionale a Bergamo. Sarri incrocia le dita: recuperare tre titolari in un colpo solo sarebbe il primo, vero passo per uscire dall’emergenza.