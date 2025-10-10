 Infortunati Lazio, Sarri fa il punto verso l'Atalanta: «Lui è un enigma»
Connect with us

Hanno Detto

Infortunati Lazio, Sarri fa il punto verso l'Atalanta: «Lui è un enigma»

Hanno Detto

Lazio, parla Sarri: «Il fatto che fosse un anno difficile l’avevo detto. Dobbiamo avere tutti pazienza. Niente parole dopo il Torino? Ecco perchè»

Hanno Detto

Lotito Lazio, parla Mattei: «Per me Lotito pensa più al potere che ai soldi. La Lazio va avanti grazie ai tifosi»

Hanno Detto

Taylor torna sulla finale di Europa League 2023: «Roma? Non ci furono errori gravi!». Che stoccata a Mourinho!

Hanno Detto

Nesta: «Alla Lazio non potevo essere amico di Totti. Ma gli voglio bene, è un grande»

Hanno Detto

Infortunati Lazio, Sarri fa il punto verso l’Atalanta: «Lui è un enigma»

Lazio news 24

Published

16 minuti ago

on

By

Sarri
Db Auronzo di Cadore 23/07/2023 - amichevole / Lazio-Triestina / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Infortunati Lazio, Sarri fa il punto: «Lui è un enigma». Le dichiarazioni del tecnico biancoceleste verso la gara con l’Atalanta

Un bollettino di guerra, più che un’intervista. Maurizio Sarri rompe il silenzio e, in un intervento in diretta su Lazio Style Radio, fa il punto sulla drammatica situazione infortuni in casa Lazio. Le sue parole sono un elenco schietto e preoccupato di una squadra decimata, con pochissime certezze e tanti, troppi dubbi in vista della ripresa del campionato contro l’Atalanta.

Il tecnico ha passato in rassegna, uno per uno, tutti i giocatori ai box, delineando un quadro a dir poco allarmante.

«Lazzari è rientrato con noi la scorsa settimana e dovrebbe tornare, Marusic oggi ha controlli. Per Pellegrini vedremo, ha un trauma distorsivo-contusivo. Per Rovella ci vorrà più tempo, Vecino è un’enigma e Dele-Bashiru è out. Isaksen viene da una malattia subdola, è recuperato ma deve crescere fisicamente. Vediamo come sta Zaccagni, ci porterà a due giorni dalla partita senza sapere con che modulo saremo».

L’analisi di Sarri è una fotografia impietosa della realtà. C’è una sola quasi-certezza, il rientro di Manuel Lazzari. Per il resto, è un mare di incognite. Le condizioni dei terzini Marušić e Pellegrini sono ancora da valutare, mentre per i centrocampisti la situazione è ancora più grave: Rovella e Dele-Bashiru sono out a lungo termine.

Particolarmente dure le parole su Matías Vecino, definito un “enigma”, un termine che la dice lunga sulla frustrazione per un recupero che si protrae da oltre due mesi. A questo si aggiunge il dubbio sul capitano, Mattia Zaccagni, la cui condizione fisica è l’ago della bilancia che determinerà le scelte tattiche. Come ammesso dallo stesso Sarri, l’incertezza è tale che la Lazio arriverà a ridosso della sfida di Bergamo senza nemmeno sapere con quale modulo scendere in campo. Una sosta che doveva portare certezze, ma che per ora restituisce solo altri dubbi.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.