Italia Norvegia, ci sarà spazio per Zaccagni della Lazio? Spunta una nuova indiscrezione sulla squadra biancoceleste - Lazio News 24

Lazio, grande attesa per i nazionali: Italia–Norvegia chiude il girone verso i Mondiali. Le scelte di Gattuso e Solbakken nell’ultimo appuntamento prima dei playoff

La partita tra Italia e Norvegia, ultimo appuntamento del girone di qualificazione ai prossimi Mondiali, attira grande attenzione non solo per il valore simbolico della sfida, ma anche per i riflessi che potrebbe avere sul rendimento dei giocatori della Lazio impegnati con la Nazionale. La vittoria degli Azzurri contro la Moldavia ha già assicurato un piazzamento praticamente definitivo, rendendo questo confronto più utile per testare moduli e alternative in vista dei playoff che per la classifica. Tuttavia, Gennaro Gattuso non intende lasciare nulla al caso e si prepara a schierare nuovamente l’assetto più solido.

Secondo le ultime indicazioni, il CT sarebbe intenzionato a tornare al 3-5-2, modulo che garantisce equilibrio e capacità di costruzione dal basso. Una scelta che interessa da vicino l’ambiente Lazio, poiché diversi giocatori biancocelesti potrebbero beneficiare di questo tipo di assetto nelle rispettive squadre di club. La formazione dell’Italia dovrebbe presentare Donnarumma tra i pali, con una linea difensiva composta da Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori. Quest’ultimo, protagonista di una crescita significativa e spesso associato a modelli difensivi simili a quelli adottati dalla Lazio negli ultimi anni, sembra aver convinto pienamente lo staff tecnico.

A centrocampo spazio a Politano e Dimarco sulle corsie esterne, mentre Barella, Cristante e Tonali agiranno nel cuore della manovra. In avanti, confermato il tandem composto da Retegui e Raspadori, una coppia che unisce fisicità, movimento e qualità tecnica. Rimane fuori Zaccagni, un’assenza che l’ambiente Lazio osserva con attenzione, soprattutto alla luce degli impegni di campionato che lo attendono al rientro.

Sul fronte norvegese, il CT Solbakken dovrebbe puntare su un 4-4-2 compatto e verticale. La formazione nordica è guidata dal duo offensivo composto da Sorloth e Haaland, attaccante che ha spesso messo in difficoltà anche difese tipicamente solide come quelle della Lazio in competizioni europee. A centrocampo spazio a Bobb, Berge, Berg e Nusa, mentre la linea difensiva sarà formata da Ryerson, Ajer, Heggem e Wolfe davanti al portiere Nyland.

Italia–Norvegia si presenta così come un banco di prova importante, con riflessi anche sul mondo Lazio, tra curiosità per i nazionali, osservazioni tattiche e la speranza che tutti tornino a Roma in perfette condizioni per proseguire al meglio la stagione.

