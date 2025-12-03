Lazio, Stefano Fiore analizza il momento dei biancocelesti e svela il vero obiettivo della squadra di Sarri per questa stagione

Lazio, Stefano Fiore ai microfoni di Radio Radio ha fatto il punto sul club biancoceleste soffermandosi anche sugli obiettivi della squadra di Sarri

Secondo le recenti dichiarazioni di Stefano Fiore, la Lazio continua a essere una squadra competitiva nonostante le difficoltà legate al mercato bloccato. L’ex centrocampista biancoceleste ha sottolineato come, pur in un contesto complicato, la Lazio mantenga una struttura tecnica di buon livello e un potenziale ancora inespresso. Fiore ritiene infatti che, se Maurizio Sarri avesse avuto fin dall’inizio della stagione l’intera rosa a disposizione, la Lazio avrebbe con ogni probabilità raccolto più punti in campionato, sfruttando con maggiore continuità la propria qualità di gioco.

L’aspetto su cui Fiore si sofferma maggiormente riguarda però la composizione dell’organico. Per il modo di giocare di Sarri, osserva l’ex calciatore, alla Lazio mancano almeno un paio di profili ben definiti: in particolare, due interni di centrocampo capaci di interpretare con precisione le richieste tattiche dell’allenatore. La manovra rapida, la capacità di muoversi tra le linee, la gestione pulita del possesso e l’intensità costante richiedono caratteristiche tecniche e atletiche che, secondo Fiore, non sono pienamente presenti in tutti gli interpreti attualmente nella rosa della Lazio.

Altro punto critico riguarda il reparto offensivo. Fiore evidenzia come la Lazio abbia bisogno di un attaccante di valore, un profilo capace non solo di garantire un numero adeguato di gol, ma anche di partecipare in maniera efficace alla costruzione della manovra offensiva. Nel sistema di Sarri, infatti, la punta non deve limitarsi a finalizzare, ma deve anche favorire lo sviluppo dell’azione, muovendosi tra i reparti e dialogando con i centrocampisti e gli esterni. Un giocatore di questo tipo permetterebbe alla Lazio di aumentare la propria pericolosità e di rendere più fluida la fase d’attacco.

Fiore valuta anche gli obiettivi stagionali della squadra. Secondo lui, la Lazio può ambire concretamente a un posto in Europa League, mentre l’accesso alla Champions League appare, allo stato attuale, un traguardo troppo elevato. La concorrenza per i primi quattro posti è infatti molto alta e, senza gli innesti necessari, la Lazio rischia di non avere la profondità necessaria per reggere il ritmo delle principali rivali.

Tuttavia, l’ex centrocampista non esclude un possibile salto di qualità. Se a gennaio sarà possibile intervenire sul mercato, la Lazio potrebbe colmare le lacune più evidenti e mettere Sarri nelle condizioni ideali per esprimere al meglio il proprio gioco. Per Fiore, ciò che serve alla Lazio è chiaro: più qualità, più alternative e la capacità di sfruttare al massimo il potenziale di una squadra che, nonostante tutto, rimane ambiziosa e competitiva.