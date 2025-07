Lazio, fine del ritiro a Formello: al termine Sarri ha parlato alla squadra

Lazio, fine del ritiro a Formello, ora l’amichevole con l’Avellino: al termine Sarri ha parlato alla squadra biancoceleste

Si conclude il ritiro estivo della Lazio presso il centro sportivo di Formello, dove la squadra ha svolto oggi l’ultima doppia seduta di allenamento. Il gruppo è atteso domani sera al Terzo Memorial Sandro Criscitiello, in programma a Frosinone contro l’Avellino. Si tratterà della seconda amichevole stagionale, dopo quella disputata contro la formazione Primavera.

Verso la Turchia: sfide con Fenerbahce e Galatasaray Dopo la partita di Frosinone, il calendario prevede una trasferta in Turchia con due amichevoli di prestigio: il 30 luglio contro il Fenerbahce e il 2 agosto contro il Galatasaray. Entrambe le squadre turche rappresentano test impegnativi per la Lazio in vista dell’inizio del campionato.

Sarri motiva la squadra: compattezza e intensità Nel pomeriggio, al termine della sessione al campo Fersini, il tecnico Maurizio Sarri — noto per il suo calcio organizzato e la cura tattica maniacale — ha radunato i giocatori in cerchio per un discorso motivazionale. Un gesto che, negli scorsi giorni, aveva spesso aperto le sedute, ma che oggi ha voluto riservare come chiusura simbolica del ritiro.

Sarri si è intrattenuto in modo più riservato anche con Mattéo Guendouzi, centrocampista francese arrivato da qualche anno dal Marsiglia, e Matías Vecino, mediano uruguaiano dalla grande esperienza internazionale. Il tecnico toscano ha sottolineato l’importanza dell’unità del gruppo e della coesione mentale, elementi fondamentali per affrontare una stagione che si preannuncia ricca di ostacoli e sfide.

Focus su preparazione e spirito di squadra Il discorso finale ha ribadito quanto il lavoro sul campo sia essenziale, ma che senza compattezza di intenti, la fatica quotidiana rischia di perdere valore. L’interazione del mister con la squadra dimostra la sua volontà di costruire non solo una rosa competitiva, ma anche un collettivo affiatato, pronto a reagire davanti alle difficoltà.