Lazio, la fascia di capitano e l’investitura di Sarri: il tecnico ha deciso

Lazio, Maurizio Sarri ha deciso per la fascia da capitano: risolto il ballottaggio tra Zaccagni e Cataldi

L’amichevole con il Galatasaray ha ribadito il ruolo di Mattia Zaccagni come leader della Lazio, non solo in campo ma anche a livello simbolico. Il giocatore, infatti, ha indossato la fascia di capitano, un segno di responsabilità e fiducia che non intende mollare. La scelta del capitano, un anno fa, aveva creato un “giallo” e fu una decisione della società che passò per una scelta di Baroni. Ora Sarri, che nella conferenza di presentazione aveva dichiarato di non dare troppa importanza alla fascia ma di voler che la squadra scelga, sta permettendo allo spogliatoio di confermare la sua decisione.

Tuttavia, come riporta il Corriere dello Sport, è molto difficile che avvenga il contrario. Zaccagni si è ripreso il suo posto da protagonista, il gol e la fascia, e la sua determinazione a tenerla stretta è evidente. La sua leadership, unita alle sue prestazioni in campo, lo rende il candidato naturale per guidare la squadra. Il sostegno di Sarri e la fiducia dei compagni sono il giusto riconoscimento per un giocatore che, dopo un periodo difficile, ha saputo reagire e tornare ai suoi livelli migliori.