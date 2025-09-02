Lazio, ricordi Faraoni? E’ svincolato, ipotesi Turchia ma priorità all’Italia! Le ultime

Lazio, ricordi Faraoni? Adesso l’ex terzino biancoceleste è svincolato, ipotesi Turchia ma priorità all’Italia! Le ultimissime

Davide Faraoni, esperto terzino destro classe 1991, è attualmente senza squadra dopo la conclusione del suo contratto con l’Hellas Verona. L’ex giocatore della Lazio, noto per la sua duttilità tattica e la capacità di spingere sulla fascia, ha salutato il club gialloblù al termine della scorsa stagione e ora è alla ricerca di una nuova avventura professionale.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, nelle ultime ore si sarebbe aperta una pista estera: il Gaziantespor, club militante nella Süper Lig turca, avrebbe manifestato un concreto interesse per il laterale romano. Il mercato in Turchia resterà aperto fino al 12 settembre, lasciando dunque margini temporali per intavolare e concludere una trattativa anche nei prossimi giorni.

Tuttavia, fonti vicine al calciatore lasciano intendere che la sua priorità resti il campionato italiano. Faraoni, che in carriera ha vestito anche le maglie di Inter, Udinese e Crotone, conosce bene la Serie A e la Serie B e sarebbe orientato a proseguire la propria carriera nel Belpaese, dove ha costruito gran parte del suo percorso professionale.

Un profilo di esperienza per il mercato di settembre

Con oltre 250 presenze tra Serie A e Serie B, Faraoni rappresenta un profilo di grande affidabilità per qualsiasi squadra alla ricerca di un esterno capace di garantire equilibrio tra fase difensiva e proiezione offensiva. La sua esperienza, unita a una notevole resistenza fisica e a una buona capacità di cross, lo rende un elemento appetibile per club che puntano a rinforzare le corsie laterali.

Possibili scenari

Se l’opzione turca dovesse concretizzarsi, Faraoni avrebbe l’opportunità di confrontarsi con un campionato in crescita, ricco di giocatori internazionali e con un seguito sempre più ampio. In alternativa, un ritorno in Italia potrebbe vederlo protagonista in una squadra di Serie A in cerca di rinforzi last minute o in una big di Serie B con ambizioni di promozione.

Il futuro del terzino romano resta dunque aperto, ma una cosa è certa: Davide Faraoni è pronto a rimettersi in gioco, forte di un bagaglio di esperienza che potrebbe fare la differenza ovunque decida di approdare.