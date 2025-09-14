Lazio, Fabiani svela: «Mercato? A gennaio si possono fare uscite e entrate. Se Sarri dovesse dare delle indicazioni…». Le sue parole

Alla vigilia di una sfida importante per la classifica di Serie A, il direttore sportivo della SS Lazio, Angelo Fabiani, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN poco prima del calcio d’inizio contro il Sassuolo. L’incontro, valido per la giornata di campionato in corso, rappresenta un banco di prova significativo per la squadra biancoceleste, reduce da prestazioni altalenanti.

Un match chiave per la stagione della Lazio

La Lazio, guidata in panchina da Sarri, allenatore noto per il suo approccio tattico aggressivo e la capacità di valorizzare i giovani, affronta un Sassuolo in cerca di punti salvezza. I neroverdi, allenati da Grosso, tecnico apprezzato per il gioco propositivo, arrivano all’Olimpico con la volontà di invertire una serie di risultati negativi. Fabiani ha evidenziato come la concentrazione e la mentalità siano fattori determinanti

PAROLE – «Dele-Bashiru? Lo stiamo aspettando. Lo scorso anno ha fatto intravedere ottime cose. Certo, 16 ore di viaggio oggi non aiutano, ma se il mister gli ha dato fiducia è perché evidentemente ha valutato tutte le condizioni».

MERCATO – «Il mercato non dorme mai. Noi a gennaio faremo delle valutazioni circa il nostro gruppo e laddove Sarri dovesse dare delle indicazioni faremo un mercato adeguato alle esigenze della squadra. Si possono fare delle uscite e fare delle entrate, questo è fuori discussione»

GUENDOUZI – «Anche quando sta a casa sua è un leader, figuriamoci in campo e nello spogliatoio. Uno che non vuole perdere neanche al campetto coi suoi figli. Dobbiamo solo apprezzare le doti di questo ragazzo».

La partita contro il Sassuolo non è solo una sfida di classifica, ma anche un test di maturità per la Lazio. Fabiani ha ribadito che l’obiettivo resta quello di competere per un posto in Europa, ma per riuscirci servirà un cambio di passo immediato.

Con il fischio d’inizio imminente, l’Olimpico si prepara a vivere una serata di grande calcio, con due squadre determinate a conquistare punti preziosi.