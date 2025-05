Lazio, Fabiani fa chiarezza: «Avremo un nuovo allenatore, ma il progetto con i giovani andrà avanti. La squadra c’è, non smontiamo»

Condividi via email

Lazio, il ds dei capitolini Fabiani ha spiegato quali saranno le prossime mosse del Club: le sue parole

Quest’oggi il ds della Lazio Fabiani ha parlato del futuro del Club e dei propri progetti per rafforzare la rosa. Il dirigente è stato chiaro sugli obbiettivi della squadra e ha anche aggiunto che non verrà smantellata la rosa. Ecco le sue parole poi riportate da Il Messaggero sulla prossima Serie A:

«Avremo un nuovo allenatore, ma il progetto con i giovani andrà avanti. La squadra c’è, non smontiamo e rimontiamo. Non venderò nessun big. Mandas, Gila, Romagnoli, Rovella. Guendouzi, Dele-Bashiru, Isaksen, Zaccagni, Dia e Castellanos rimarranno. Verrà solo sfoltito l’organico con uscite superflue perché sono troppi per una sola competizione 26 giocatori di movimento».