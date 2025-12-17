Lazio, gli expected goals premiano alcuni biancocelesti: ecco i numeri e quali sono i giocatori in positivo

Lazio, i dati sugli expected goals: ecco quali sono i numeri dei biancocelesti e gli attaccanti che hanno ottenuto dei dati importanti. Le ultime

Se c’erano della aspettative sulla Lazio, queste sono state totalmente disintegrate dal lavoro di Maurizio Sarri e dalla dedizione della sua squadra. L’allenatore toscano ha saputo ridimensionarsi da un punto di vista tattico, lavorano in primo piano su un aspetto per il quale raramente è stato osannato in passato: quello psicologico. Il Comandante ha saputo usare le parole giuste, spronare i suoi calciatori nel modo migliore possibile per ottenere le risposte che cercava. La parola alibi negli spogliatoi di Formello è vietata, il focus è solo ed esclusivamente sul campo e dalla sconfitta nel derby in poi i risultati sono migliorati.

La Lazio non subisce gol perché Sarri ha ritrovato nella Capitale quei stessi difensori – eccezion fatta per Tavares – con i quali aveva costruito una difesa solida nel corso della sua prima esperienza romana. Pellegrini è quello che più di tutti ha fatto uno step in positivo, rivelandosi un giocatore affidabile più in fase difensiva che offensiva. Il rendimento della linea difensiva è l’arma tattica che ha permesso alla Lazio di bypassare gli spesso citati limiti offensivi. A fronte di un grande lavoro arretrato, infatti, i biancocelesti faticano in fase di creazione e di finalizzazione.

IL DATO SUGLI xG – La conferma arriva anche sul dato degli Expected Goals. Il migliore tra Castellanos, Dia e Noslin – i tre attaccanti della rosa – è l’olandese, che con un 1.30 di xG ha trovato la via del gol 2 volte, contro Lecce e Parma. Segue il Taty che, invece, migliora il dato di xG a 2.01, segnando lo stesso numero di gol del compagno. Il peggiore, in questa classifica, è il senegalese. L’ex Salernitana conta 1.90 di Expected Goals di media, ma ha realizzato solo 1 rete contro l’Helals Verona nell’ultima giornata.

A spiccare in casa Lazio sono gli esterni. In primis Mattia Zaccagni che ha realizzato 3 gol, con un xG di 2.36, a seguire, invece, c’è Matteo Cancellieri a 2.18 e con 3 reti messe a segno. Nel complesso, invece, la Lazio vanta degli Expected Goals di 16.70, in linea con il 17 gol della squadra di Sarri in queste prime 15 partite.