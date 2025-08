Lazio, Colantuono sicuro: «I biancocelesti considerando il mercato potrebbero raggiungere quell'obiettivo» - Lazio News 24

Lazio protagonista nella corsa all’Europa: le parole di Colantuono sulla Serie A 2025/2026

Nel corso di un’intervista rilasciata a TMW Radio, l’allenatore Stefano Colantuono ha analizzato la possibile lotta per l’Europa nella Serie A 2025/2026, soffermandosi anche sulla Lazio e sul suo ruolo nella corsa alle posizioni di vertice. Le sue parole delineano uno scenario competitivo e molto equilibrato, dove i biancocelesti, pur con qualche difficoltà, possono dire la loro.

«L’Inter sarà ancora in cima insieme al Napoli, perché sono state le squadre più forti lo scorso anno» – ha esordito Colantuono – «Subito dietro metto il Milan, soprattutto dopo il ritorno di Allegri, che ha a disposizione un organico completo e tante frecce al suo arco. Poi vedo bene anche la Roma e la Lazio. Il ritorno di Sarri in panchina, nonostante i limiti sul mercato, può rappresentare una spinta importante per il gruppo».

Le parole dell’ex tecnico di Atalanta e Salernitana offrono uno spunto interessante per analizzare il momento della Lazio, che si prepara a vivere una stagione cruciale. Il ritorno di Maurizio Sarri ha riportato entusiasmo nell’ambiente biancoceleste, ma il tecnico toscano dovrà fare i conti con un mercato complicato, reso ancora più difficile da alcune uscite dolorose e da vincoli di bilancio. Nonostante ciò, la rosa rimane competitiva, soprattutto grazie alla presenza di giocatori esperti come Cataldi, Zaccagni e Immobile, oltre a giovani in rampa di lancio.

Nella partita amichevole contro il Burnley, Sarri ha preferito Cataldi a Rovella come regista davanti alla difesa, una scelta che potrebbe riflettersi anche nelle gerarchie ufficiali in vista dell’inizio della stagione. La sfida per un posto in Europa, quindi, si annuncia serrata, e la Lazio vuole essere tra le protagoniste.

Secondo Colantuono, sarà un campionato «molto interessante», dove anche squadre come Fiorentina e Juventus avranno un ruolo importante. Tuttavia, la Lazio, pur senza grandi colpi di mercato, può contare su un’identità tattica consolidata, elemento che potrebbe fare la differenza nel medio-lungo periodo.

Il campionato è alle porte e la Lazio vuole dimostrare di poter competere ad alti livelli, con Sarri chiamato a tirare fuori il massimo da una rosa che, con qualche innesto mirato, potrebbe sorprendere ancora una volta.