Lazio, esperimenti di Sarri a centrocampo: le ultime novità. Le varie combinazioni provate dal tecnico che cerca nuova brillantezza

L’inizio della nuova stagione si avvicina e Maurizio Sarri continua a lavorare intensamente sul centrocampo della Lazio. Con il mercato in entrata bloccato, il tecnico toscano è costretto a trovare soluzioni interne per rimediare all’assenza di un profilo di qualità che possa sostituire Luis Alberto. La ricerca di un’alternativa si sta rivelando più complessa del previsto, spingendo Sarri a sperimentare diverse opzioni.

Il “Comandante” ha puntato molto su Fisayo Dele-Bashiru, che in pre-campionato è stato spostato nel ruolo di mezzala sinistra. Il nigeriano, tuttavia, ha mostrato diverse difficoltà, faticando a trovare la giusta posizione in campo e a svolgere con efficacia entrambe le fasi di gioco. Un esperimento che, almeno per il momento, non ha dato i frutti sperati.

Le alternative a disposizione di Sarri sono diverse. La più immediata è rappresentata da Matías Vecino, che, grazie alla sua profonda conoscenza dei dettami tattici del tecnico, potrebbe sfruttare le sue doti da incursore per dare una mano all’attacco. Un’altra opzione, più creativa, sarebbe quella di spostare Nicolò Rovella da regista a mezzala, un’idea resa possibile dai segnali positivi forniti da Danilo Cataldi, che si è dimostrato pronto a competere per il ruolo di play titolare.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’unico punto fermo della mediana biancoceleste è Mattéo Guendouzi, vero e proprio leader sulla corsia di destra. Senza un concorrente diretto, il francese è l’unico attualmente sicuro del suo posto. Per quanto riguarda la fascia destra, Sarri sta testando anche Reda Belahyane, spostato da play a mezzala fin dal primo giorno. Con il campionato alle porte e senza nuovi acquisti, Sarri è alla ricerca di un’intuizione che possa ridare brillantezza e fantasia al centrocampo della Lazio.