Lazio, Eriksson: «Complimenti ad Inzaghi, spero continui a vincere»

Lazio, le parole si Sven-Goran Eriksson sui numeri di Simone Inzaghi dopo la vittoria col Brescia al Corriere dello Sport

Una Lazio da record: la vittoria in rimonta di ieri ha portato i biancocelesti a superare i loro stessi risultati. Un bottino di punti che supera le passate stagioni d’oro e un nuovo record per Simone Inzaghi che con il trionfo di ieri al Rigamonti raggiunge quota 9 vittorie consecutive. Con questi risultati il tecnico piacentino supera le otto vittorie di fila della Lazio di Sven-Goran Eriksson della stagione 1998/99. L’ex biancoceleste ha parlato di lui, suo storico attaccante, e ha detto al Corriere dello Sport:

«La Lazio ha battuto il Brescia 2-1. Bene, Complimenti, sono molto contento per Simone e per la squadra. Mi ha raggiunto stabilendo il nuovo record, ora spero che continui a vincere e che mi stacchi. Sabato spero di riuscire a vedere in tv la partita con il Napoli. Inzaghi è un ragazzo di prima classe. Fantastico, positivo e allegro. Onestamente non mi aspettavo potesse allenare a questi livelli. E’ stata una gran bella sorpresa, gli faccio i miei complimenti, non solo per gli ultimi risultati. Sta facendo benissimo alla Lazio. E’ un allenatore molto vivo, presente, partecipe. Vuole attaccare, è nella sua indole.»