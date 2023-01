Lazio-Empoli, la rabbia dei tifosi sui social: «Datevi una svegliata»

Lazio-Empoli, i tifosi al termine della partita contro i toscani si sono scatenati sui social sotto al post del club criticando la squadra

La sconfitta di Lecce doveva essere dimenticata, ma non è stato cosi per la Lazio che non è andata oltre il pari contro l’Empoli, subito tra l’altro in rimonta. Sui social i tifosi biancocelesti si sono scatenati sotto al post del club, con numerosi commenti contro la squadra: «Svegliatevi, vergognatevi. State ancora in vacanza» oppure «Sembra il post Lockdown»