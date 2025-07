Lazio in emergenza difesa: Sarri si affida a Gila e Provstgaard e non solo in Turchia

Lazio, difesa in emergenza: Sarri si prepara alle ultime amichevoli e alla prima di campionato con solo Gila e Provstgaard a disposizione

Mentre la Lazio si trova sul Bosforo per la sua tournée in Turchia, i pensieri più profondi del club sono già rivolti al lago di Como, dove il 24 agosto affronterà la prima di campionato al Sinigaglia. Per quella partita, mister Maurizio Sarri dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza in difesa. Come riportato dal Corriere dello Sport, Alessio Romagnoli, uno dei tre centrali a disposizione per le amichevoli turche, sarà squalificato per le prime due giornate di Serie A.

A complicare ulteriormente il quadro, Patric ha dovuto alzare bandiera bianca. Lo spagnolo ha riportato una lesione muscolare di media entità al retto femorale sinistro e ha già iniziato il protocollo riabilitativo, ma ne avrà per circa un mese. Era appena rientrato da un lungo stop per l’operazione alla caviglia e ha espresso il suo disappunto sui social, promettendo di tornare “più carico di prima”. Anche Gigot, fermo da giorni ma in campo nella seconda parte dell’amichevole contro la Primavera, non è partito con il gruppo a causa di una lombosciatalgia in fase infiammatoria. Il francese, che era già nella lista dei giocatori a rischio taglio per le sue attitudini difensive diverse da quelle predilette da Sarri, diventa ora un’incognita.

L’emergenza è palese: Sarri si ritrova con i difensori centrali contati, come si è già visto nel test di Frosinone contro l’Avellino, dove nel secondo tempo è scesa in campo la coppia Romagnoli-Marusic. Per il debutto ufficiale contro il Como di Fabregas, Sarri dovrà quindi puntare con necessità su Gila e Provstgaard. Il tecnico biancoceleste ha espresso parole di elogio per il 2003 danese Provstgaard, definendolo un giocatore con una “grande attitudine al lavoro, lavora in maniera quasi maniacale e potrebbe arrivare lontano”, pur sottolineando che “anche lui deve migliorare tanto”.