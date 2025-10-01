Lazio, e se la crisi si trasformasse in opportunità? Sentite l'opinione di quel giornalista - Lazio News 24

Lazio, Impallomeni: «Dalla crisi un’opportunità, è nata una squadra da combattimento»

La vittoria della Lazio contro il Genoa ha acceso il dibattito tra gli addetti ai lavori, e tra le voci più interessanti c’è quella di Stefano Impallomeni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare il successo dei biancocelesti in trasferta. Un risultato inatteso per molti, che secondo Impallomeni potrebbe rappresentare un punto di svolta.

«La Lazio, in maniera clamorosa, ottiene la vittoria. Pensavo a un ennesimo stop – ha spiegato l’ex calciatore – invece Maurizio Sarri, nel bel mezzo della crisi, è riuscito a trasformare le difficoltà in un’opportunità». Secondo Impallomeni, il tecnico biancoceleste ha dovuto adattarsi alle circostanze, forse adottando un assetto tattico che altrimenti non avrebbe mai scelto spontaneamente. «Senza questa emergenza, Sarri avrebbe davvero cambiato qualcosa? Per me no. Ma il calcio è bello anche per questo: ti mette in discussione e ti costringe a trovare soluzioni».

Quella vista a Genova, secondo Impallomeni, è una Lazio diversa, più concreta e determinata. «È nata una Lazio da combattimento, capace di imporsi su un Genoa che aveva già messo in difficoltà diverse squadre. Non è affatto una squadra scarsa, come qualcuno ha sostenuto. È una buona rosa, che però andava rivitalizzata e rinnovata nello spirito e forse anche nel gioco».

L’analisi di Impallomeni si spinge anche oltre l’aspetto tattico. Per lui, il successo contro il Genoa apre un interrogativo più ampio sull’identità della squadra: «Forse questa Lazio ha una vocazione offensiva più marcata, mentre Sarri – per convinzione o necessità – ha cercato finora di darle un’impronta più difensiva. La verità potrebbe stare nel mezzo».

Il successo, comunque, porta fiducia in un ambiente che nelle ultime settimane aveva visto calare entusiasmo e certezze. Dopo un avvio di stagione complicato, la Lazio è chiamata a ritrovare continuità, ma questa vittoria potrebbe rappresentare una svolta decisiva. Impallomeni chiude con un messaggio di fiducia: «Quando una squadra si compatta nelle difficoltà, possono nascere cose importanti. E la Lazio lo ha dimostrato a Genova».

Con questo successo, la squadra biancoceleste guarda ora ai prossimi impegni con uno spirito rinnovato, consapevole che dalle crisi possono nascere nuove identità e, forse, una stagione ancora tutta da scrivere.