Lazio, dubbi per Maurizio Sarri: quel giocatore potrebbe sostituire un titolare importante! - Lazio News 24

Lazio, settimana decisiva: Sarri studia le rotazioni e Pellegrini insidia Tavares. Il punto

Per la Lazio sta per iniziare una settimana che potrebbe indirizzare l’intera stagione. La squadra di Sarri affronterà un trittico di impegni ad altissima intensità: prima il Milan in campionato, poi di nuovo i rossoneri in Coppa Italia, infine il Bologna. Tre partite in otto giorni che obbligano il tecnico biancoceleste a valutare con attenzione ogni scelta di formazione, soprattutto sulle fasce, dove il duello tra Luca Pellegrini e Nuno Tavares è più aperto che mai. La parola chiave di questo momento, per la Lazio, è proprio gestione: e Sarri dovrà farlo scegliendo con cura uomini e tempi.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il ballottaggio sulla corsia sinistra della Lazio riguarda proprio loro: Pellegrini, che spinge per una maglia da titolare, e Tavares, finalmente recuperato dall’infortunio al polpaccio che lo aveva costretto allo stop. Entrambi si candidano per un ruolo fondamentale nelle prossime sfide, ma al momento Pellegrini sembra essere leggermente avanti nelle gerarchie della Lazio.

Il numero 3 biancoceleste aveva atteso la gara di Marassi contro il Genoa per tornare titolare, ma una distorsione al ginocchio lo aveva poi tenuto fuori contro Torino e Atalanta, costringendolo a un nuovo mini-stop. Rientrato contro il Pisa, Pellegrini è tornato dal primo minuto anche contro il Lecce, mentre Tavares è rimasto per tutta la sfida in panchina, un dettaglio che pesa nelle valutazioni dello staff della Lazio in vista dei prossimi big match.

Per Sarri, la gestione dei terzini della Lazio non riguarda soltanto l’immediato, ma anche una prospettiva futura. Tavares, infatti, rientra nella lista dei possibili cedibili in vista del 2026 e il tecnico potrebbe sfruttare queste tre partite per capire se puntare definitivamente su Pellegrini nella seconda parte della stagione. Con Milan e Bologna alle porte, la Lazio dovrà trovare equilibrio, freschezza e scelte precise: e sulla fascia sinistra, mai come ora, ogni minuto potrebbe essere decisivo per il futuro del ruolo.

In una settimana che può determinare ambizioni e posizioni, la Lazio si gioca molto. E tra turnover, condizione fisica e mercato, le scelte di Sarri diventano centrali.

