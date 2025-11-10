Lazio, dove bisogna migliorare per raggiungere il grande salto? La situazione attuale non lascia dubbi - Lazio News 24

De Grandis: “La Lazio non crolla, ma ci sono punti critici da migliorare”. Le ultime

Stefano De Grandis, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, ha analizzato a 360 gradi la situazione della Lazio, commentando la recente sconfitta contro l’Inter, il lavoro di Maurizio Sarri e il rendimento di alcuni giocatori chiave come Matteo Guendouzi.

Secondo De Grandis, la prestazione della Lazio contro l’Inter è stata più che dignitosa, e non si può parlare di un vero e proprio crollo. “La squadra ha mostrato carattere – ha detto – e, dopo il lungo stop per pubalgia, Zaccagni ha dimostrato di aver ritrovato un buon livello di forma. Questo è un segnale importante in vista delle prossime partite”.

Il giornalista ha poi approfondito il tema della gestione tecnica di Maurizio Sarri, sottolineando come ci siano aspetti che suscitano perplessità. “C’è chi difende Sarri e chi lo critica, ma bisogna guardare ai numeri più che all’umore dei tifosi. L’Inter ha una media di 7 tiri in porta a partita, mentre la Lazio ne concede solo tre. Questo indica che la fase difensiva funziona”. Tuttavia, De Grandis non ha risparmiato critiche riguardo alcune scelte di formazione, in particolare per quanto riguarda l’impiego di Noslin. “Non farlo giocare lo fa sentire l’ultima ruota del carro. In questo momento Noslin corre, pressa e può dare un contributo importante alla squadra”.

Sul fronte del centrocampo, De Grandis ha analizzato il rendimento di Guendouzi: “Avevo sempre considerato Guendouzi una mezz’ala capace di coprire tutta la fascia di gioco, ma devo rivedere il giudizio. Come mezz’ala non ha una grande qualità tecnica né la forza fisica di un giocatore come Rabiot, mentre davanti alla difesa ha mostrato lo scorso anno capacità notevoli”.

L’intervista mette in evidenza come la Lazio stia attraversando un periodo di transizione in cui alcune scelte tattiche e gestionali di Sarri vanno interpretate con attenzione. Il giornalista invita a guardare ai dati e ai numeri piuttosto che alle critiche estemporanee, sottolineando come la squadra abbia elementi validi per competere ad alti livelli.

In sintesi, De Grandis riconosce alla Lazio meriti importanti nella fase difensiva e nella capacità di reazione, ma evidenzia anche aree di miglioramento: la gestione di alcuni giocatori e l’ottimizzazione del centrocampo sono aspetti su cui Sarri dovrà concentrarsi per garantire alla squadra maggiore continuità di risultati nelle prossime partite.

LEGGI LE ULTIMISSIME SULLA LAZIO