Lazio, completa distanza tra biancocelesti (società) e il tecnico? Ecco perché - Lazio News 24

Lazio, distanza tra i biancocelesti (società) e il tecnico? Ecco la situazione attuale della squadra

Negli ultimi giorni, l’ambiente Lazio è tornato a essere al centro dell’attenzione per le tensioni interne tra Maurizio Sarri, il direttore sportivo Angelo Fabiani e il presidente Claudio Lotito. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Fabiani avrebbe fatto di tutto per convincere Sarri a tornare sulla panchina della Lazio, cercando di ricucire un rapporto che già in passato aveva mostrato segni di logoramento. Proprio per questo, il dirigente biancoceleste sarebbe oggi particolarmente risentito: si aspettava maggiore collaborazione da parte del tecnico, conoscendone però il carattere polemico e diretto.

Anche Lotito, numero uno della Lazio, non avrebbe nascosto la propria delusione. In estate, infatti, aveva provato a sanare i vecchi malintesi con l’allenatore toscano, tendendogli la mano per ripartire con un progetto condiviso. Ora, però, il presidente non gradisce che Sarri continui a lanciare frecciate pubbliche, soprattutto in un momento in cui la squadra necessita di compattezza e concentrazione. Lotito teme che certe dichiarazioni possano alimentare ulteriori tensioni, dividendo l’ambiente laziale e mettendo in discussione l’operato della società.

Dal canto suo, il «Comandante» Sarri è consapevole di aver infastidito la dirigenza della Lazio, ma sostiene che le sue parole abbiano uno scopo preciso: scuotere l’ambiente, stimolare la squadra e tenere unito il popolo biancoceleste in una fase delicata della stagione. Tuttavia, questo metodo comunicativo non sembra essere gradito a chi guida il club, che non vuole passare per responsabile di eventuali difficoltà sportive o gestionali.

Fabiani, che inizialmente aveva puntato su Sarri con convinzione, riteneva che l’ex tecnico del Chelsea e della Juventus potesse valorizzare il mercato estivo della Lazio, costruito con attenzione e secondo le sue richieste. Invece, i risultati attuali non rispecchiano le aspettative: alcuni acquisti non stanno rendendo come previsto e il gioco non decolla.

Come riporta anche Il Corriere dello Sport, la dirigenza biancoceleste – rappresentata da Lotito e Fabiani – continua comunque a ritenere la rosa della Lazio competitiva e in grado di risalire la classifica. Proprio per questo, le recenti dichiarazioni di Sarri, rilasciate prima e dopo la sfida contro l’Atalanta, hanno irritato non poco i vertici del club. L’obiettivo della Lazio resta quello di ritrovare serenità e coesione interna, per rilanciare una stagione che, nonostante le difficoltà, può ancora regalare soddisfazioni ai tifosi biancocelesti.

