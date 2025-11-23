Lazio, difficoltà per Maurizio Sarri: soprattutto se si tratta delle condizioni di quel giocatore - Lazio News 24

Lazio in difficoltà offensiva: Dia cerca il gol e Sarri lavora sulla fase realizzativa

La Lazio sta attraversando un momento delicato sul fronte offensivo. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, qualcosa sembra essersi inceppato per Boulaye Dia: dall’ultima rete segnata il 31 agosto contro il Verona, l’attaccante senegalese non è più riuscito a trovare la via del gol. Una situazione che non riguarda solo Dia, ma l’intero reparto offensivo della Lazio, apparso spesso poco incisivo e incapace di finalizzare le azioni create.

Dia, attraverso i canali ufficiali della società, ha dichiarato: “Spero di giocare ancora di più, di segnare e aiutare la Lazio a vincere tante partite”. Tuttavia, nelle ultime uscite, complice anche un problema alla caviglia, il centravanti ha faticato a rendersi pericoloso, rimanendo spesso lontano dalla porta e incapace di incidere come nelle prime giornate. La situazione si è ulteriormente complicata con gli infortuni di Castellanos e Cancellieri, due attaccanti che avrebbero potuto supportare la fase realizzativa, lasciando Dia ancora più isolato nella missione di segnare.

Maurizio Sarri sta lavorando intensamente sulla fase offensiva per cercare di invertire la tendenza. Il tecnico della Lazio ha sottolineato l’importanza di trovare nuove soluzioni e di rendere l’attacco più pericoloso: “Cerchiamo sempre di portare più pericoli possibili nell’area avversaria, cosa che purtroppo in questo momento ci sta mancando. Dobbiamo riuscire a trovare di più la porta, a partire da noi attaccanti”. L’allenatore è convinto che con maggiore movimento, coordinazione e supporto da centrocampo, la Lazio possa ritrovare le giocate vincenti e la continuità sotto porta.

Il momento di difficoltà offensiva della Lazio rappresenta una sfida sia per i giocatori sia per lo staff tecnico. Ritrovare il ritmo giusto e la freddezza sotto porta sarà fondamentale per affrontare le prossime partite di campionato con ambizioni concrete di risultati positivi. Boulaye Dia e i suoi compagni hanno il compito di sbloccarsi, mentre Sarri continua a lavorare su schemi, movimenti e soluzioni per riportare la Lazio a essere incisiva e produttiva in attacco.

Il recupero del feeling con il gol diventa così centrale per il futuro immediato della Lazio, in un campionato in cui la continuità offensiva può fare la differenza per le ambizioni europee del club.

