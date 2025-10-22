 Lazio, senti Sabatini: «Real-Juve decisiva anche per i biancocelesti. Se la Vecchia Signora dovesse perdere a Madrid, allora cambierebbe tutto»
Lazio, senti Sabatini: «Real-Juve decisiva anche per i biancocelesti. Se la Vecchia Signora dovesse perdere a Madrid, allora cambierebbe tutto»

Juventus, ancora un ko: Lazio decisiva per Tudor? Cosa sappiamo sul tecnico bianconero e la sfida con i biancocelesti si preannuncia fondamentale

Lazio, Zoff non ha dubbi: «Partita molto importante per entrambe le compagini. L'Olimpico può essere sicuramente il fattore decisivo

Gila Lazio, il futuro è sempre più in bilico: quelle due big italiane fanno sul serio per il difensore spagnolo. Il punto sulla possibile trattativa

Lazio Juventus, Sarri deve sciogliere diversi dubbi anche a causa di infortuni. Ecco le possibili scelte del tecnico contro i bianconeri

Lazio, senti Sabatini: «Real-Juve decisiva anche per i biancocelesti. Se la Vecchia Signora dovesse perdere a Madrid, allora cambierebbe tutto»

3 ore ago

Lazio
Dc Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: formazione Lazio

Lazio, nel mirino la Juve: Sarri sogna il colpaccio all’Olimpico. E Sabatini apre ad uno scenario che fa sognare in grande.

La Lazio di Maurizio Sarri si prepara a uno dei match più attesi della stagione: la sfida contro la Juventus. Una partita che non è mai come le altre, resa ancora più interessante dal possibile effetto domino legato alla prestazione dei bianconeri in Champions League. La squadra dell’ex tecnico biancoceleste Igor Tudor è infatti attesa da una complicata trasferta al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, e il risultato di questa gara potrebbe avere ripercussioni dirette sul confronto con la Lazio.

Intervenuto a Radio Laziale, il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato il momento della Juventus, sottolineando quanto la sfida europea possa incidere anche sul cammino della squadra capitolina: «Il risultato della Juve può essere determinante per la Lazio. Tudor alla Juve è lo stesso Tudor visto alla Lazio: diretto, brusco, spesso duro con giocatori e dirigenti. Ma questo atteggiamento funziona solo se vinci», ha detto Sabatini.

Il giornalista ha poi aggiunto: «Se la Juventus dovesse tornare da Madrid con una sconfitta pesante, senza onore, questo potrebbe giocare a favore della Lazio. Un risultato negativo porta tensione, critiche e potrebbe mettere ancora più pressione su Tudor, già in discussione. In quel caso, la Lazio troverebbe una squadra nervosa, meno serena, e potrebbe approfittarne».

D’altra parte, una vittoria bianconera contro il Real ridarebbe fiducia e compattezza a una Juve in cerca di identità, complicando i piani della Lazio, che punta invece a proseguire la sua striscia positiva. Dopo un avvio altalenante, infatti, Sarri sembra aver trovato maggiore equilibrio, e lo scontro diretto con i bianconeri rappresenta un banco di prova decisivo.

Il calendario offre un’opportunità importante per la Lazio, che sogna di scalare la classifica e rilanciarsi nella lotta per un piazzamento europeo. La gara contro la Juve non sarà solo una sfida tra due grandi club, ma anche una partita carica di significati, considerando il recente passato di Tudor sulla panchina laziale.

Con l’Olimpico pronto a spingere i biancocelesti, la Lazio sogna il colpaccio. E chissà che, per una volta, una mano non possa arrivare direttamente… da Madrid. LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

