Calciomercato Lazio, Pancaro sicuro: «Handicap importante, ma i biancocelesti possono puntare su questi giocatori» - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Pancaro dice la sua sul momento dei biancocelesti

Nel contesto del Calciomercato Lazio, Giuseppe “Beppe” Pancaro, ex storico difensore e bandiera biancoceleste, ha espresso le sue opinioni riguardo al blocco del mercato imposto alla società capitolina. Pancaro è intervenuto ai microfoni di Daniele Bartocci durante la Bilboa Bobo Summer Cup – Padel Tour 2025 a Cervia, offrendo un’analisi lucida e schietta sulle difficoltà che la Lazio dovrà affrontare nella prossima stagione.

Secondo Pancaro, il fatto che la Lazio non possa operare nel mercato estivo rappresenta un handicap pesante per la squadra. «La Lazio, purtroppo, parte con un handicap importante – ha dichiarato Pancaro – perché il blocco del mercato limita le possibilità di rinforzare la rosa. È fondamentale partire bene in campionato e ottenere subito risultati positivi, con la speranza che a gennaio si possa finalmente intervenire sul mercato». Queste parole evidenziano come il mercato di gennaio possa diventare un momento cruciale per la Lazio, soprattutto per colmare eventuali lacune che potrebbero emergere durante la prima parte della stagione.

Parlando dei singoli giocatori, Pancaro ha elogiato le qualità di Nuno Tavares, definendolo un elemento forte e molto offensivo. Tuttavia, ha sottolineato che l’esterno brasiliano potrebbe aver bisogno di migliorare nella fase difensiva, aspetto importante nel gioco di Maurizio Sarri. «Nuno Tavares è un giocatore molto offensivo, ma deve lavorare sulla disciplina difensiva», ha aggiunto Pancaro.

Riguardo a Ciro Immobile, Pancaro si è mostrato più cauto. Ha riconosciuto il valore dell’attaccante nella storia recente della Lazio e il suo importante contributo in termini di gol, ma ha espresso dubbi sul suo ritorno in Nazionale Azzurra. «Immobile ha fatto benissimo alla Lazio, ma resta da vedere come riuscirà a integrarsi nel Bologna e se potrà essere richiamato in Nazionale», ha spiegato l’ex difensore.

Infine, Pancaro si è mostrato prudente sulla possibilità che la Lazio possa competere per un posto in Champions League già in questa stagione. «Non so se la Lazio potrà ambire alla Champions con Sarri quest’anno», ha concluso, sottolineando le difficoltà che attendono la squadra biancoceleste.

In sintesi, il Calciomercato Lazio bloccato mette la società in una posizione delicata, e le parole di Pancaro invitano a un approccio cauto ma fiducioso per la stagione che sta per iniziare.