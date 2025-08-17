«Lazio, possiamo fare grandi cose questa stagione!». Sentite cosa ha detto quel giocatore biancoceleste - Lazio News 24

Lazio, Mandas carico e proiettato al campionato: dichiarazioni piene di fiducia. La situazione

Dopo il fischio finale del test amichevole tra Lazio e Atromitos, conclusosi con un 2-0 per i biancocelesti, il portiere Christos Mandas ha espresso il proprio pensiero ai microfoni di Lazio Style Channel. Le sue parole delineano un quadro di fiducia e desiderio di crescita in vista dell’imminente inizio di campionato.

Mandas ha sottolineato come il match fosse partito in modo nervoso, ma ha riconosciuto che la Lazio ha saputo imporre il proprio gioco. «Abbiamo giocato bene, come sappiamo», ha commentato con decisione, guardando già all’obiettivo principale: l’avvio del torneo. Il portiere greco ha ribadito lo spirito di squadra: «Siamo uniti, io voglio solo aiutare il gruppo».

Soddisfatto di iniziare il suo terzo anno con la maglia della Lazio, Mandas ha evidenziato i progressi nel lavoro difensivo: «Lavoriamo tanto in allenamento sulla fase difensiva e sulla linea, possiamo migliorare ancora. Il clean sheet è fondamentale per noi portieri».

Sul compagno di squadra Noslin, Mandas ha elogiato l’impegno quotidiano del giovane: «Lavoriamo tutti duro, siamo tutti importanti. Non serve parlare troppo, meglio far parlare il campo». E quando ha affrontato il tema del ritorno in campo, lo ha descritto così: «L’anno scorso è stata una grande esperienza; quest’anno possiamo fare le cose giuste».

Nella mixed-zone, ha ribadito ancora una volta il buon clima interno e la sana rivalità con Provedel: «Quando io mi alleno forte, anche lui fa lo stesso e questo fa salire il livello. Non importa chi gioca, ma che rendiamo bene. La decisione sarà solo del mister».

Mandas ha inoltre raccontato il suo sviluppo personale: «Sono migliorato nel gioco con i piedi, ci lavoro tanto. L’anno scorso con Baroni ho migliorato mentalità, uscite e posizionamento; quest’anno sto lavorando sulla tecnica con i piedi». Sullo spiacevole episodio della rissa in campo, il portiere ha mostrato senso di responsabilità: «Non sono belle cose. Il primo tempo è stato nervoso, dobbiamo crescere anche sotto questo aspetto».

Infine, Mandas ha espresso affetto verso i tifosi biancocelesti: «I sostenitori della Lazio sono sempre con noi, ed è molto importante». Una testimonianza chiara della sua voglia di contribuire al successo del club, sia come professionista sia come simbolo dello spirito Lazio.