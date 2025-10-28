Lazio, Cardone: «La squadra ha dimostrato di essere davvero unita. Sul ritorno di Rovella dico una cosa»

Lazio, l’unione fa la forza: Cardone analizza il gruppo biancoceleste, il ritorno di Rovella e la sfida col Pisa. Le parole del giornalista.

Il giornalista di Repubblica Giulio Cardone è intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare la situazione della Lazio, tra la solidità del gruppo, il prossimo impegno contro il Pisa e le prospettive legate a Rovella e alla scelta della futura mezzala. Le sue parole offrono uno sguardo approfondito sul momento della squadra biancoceleste e sulle dinamiche interne che stanno definendo la stagione.

L’unione del gruppo Lazio

Cardone ha sottolineato come all’interno dello spogliatoio della Lazio si respiri un forte senso di coesione: «Tra i giocatori della Lazio c’è grande connessione – ha dichiarato –. Ho fatto riferimento a una foto postata da Taty Castellanos il 3 ottobre: in quello scatto c’erano quasi tutti i biancocelesti, e non è una cosa scontata. L’ho vista come un’immagine simbolo dell’unione. Molti si frequentano anche fuori dal campo, e tanti di loro stanno sviluppando un vero senso di appartenenza. Alcuni, pur non essendo nati laziali, lo sono diventati con il tempo».

Questa unione, secondo il giornalista, rappresenta uno degli elementi chiave per affrontare con compattezza il prosieguo della stagione, specialmente in un momento in cui la Lazio sta cercando continuità di risultati.

Gila e la crescita personale

Un pensiero è andato anche a Mario Gila, difensore centrale che si sta imponendo con personalità: «È un giocatore molto istintivo – ha spiegato Cardone – ma mi disse lui stesso che vuole migliorare proprio questo aspetto. Mi ha colpito la sua consapevolezza, segno di maturità e voglia di crescere».

La sfida con il Pisa e il futuro della mezzala

Guardando al prossimo impegno, Cardone ha sottolineato l’importanza della gara contro il Pisa: «La Lazio deve farsi trovare pronta. Affronta una neopromossa piena di entusiasmo, e questo tipo di partite può cambiare il trend della stagione».

Sul tema della mezzala sinistra, il giornalista ha evidenziato che molto dipenderà dall’evoluzione di Basic: «Se continua a crescere, cambieranno anche le valutazioni tecniche della stagione».

Il ritorno di Rovella

Infine, un aggiornamento su Rovella: «Mi aspetto di vederlo in campo dopo la sosta. Altrimenti la terapia conservativa scelta non avrebbe senso, visto che l’intervento chirurgico avrebbe già risolto il problema in questi tempi».

Con queste considerazioni, Cardone restituisce l'immagine di una Lazio compatta, consapevole e determinata a risalire la classifica con spirito di squadra e fiducia nel proprio gruppo.