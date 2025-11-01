Lazio, la squadra di Sarri in lotta per il quarto posto? Questo allenatore non ha dubbi. Le sue parole in conferenza stampa sono molto chiare

Allegri alla vigilia di Milan-Roma: «Nella corsa Champions ci sarà anche la Lazio». Il tecnico dei rossoneri non si fida dei biancocelesti.

Alla vigilia della sfida di San Siro tra Milan e Roma, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare un match che potrebbe rivelarsi cruciale nella corsa all’Europa. L’allenatore ha parlato non solo della partita contro i giallorossi, ma anche del cammino complessivo delle squadre in lotta per un posto in Champions League, soffermandosi in particolare sulla Lazio di Maurizio Sarri, che secondo lui tornerà presto protagonista.

Allegri ha aperto l’incontro con i giornalisti con parole di stima per i colleghi e con un pensiero rivolto a Luciano Spalletti, oggi alla guida della Nazionale:

«Posso solo fare un grosso in bocca al lupo a Spalletti. In questo momento, per profondità di rosa, le favorite per lo scudetto sono Inter e Napoli. Ma c’è un gruppo molto competitivo che lotterà fino alla fine per i primi quattro posti».

Tra queste, il tecnico bianconero ha voluto citare esplicitamente la Lazio, riconoscendone il valore e l’importanza nel panorama del calcio italiano:

«C’è la Juve, c’è il Milan, la Roma, l’Atalanta, e poi rientrerà la Lazio. Non dimentichiamoci anche del Bologna e del Como, che stanno facendo un grande campionato. Il nostro obiettivo resta quello di tornare a giocare la Champions League, ma per riuscirci serviranno sacrificio, lavoro e tanta fatica».

Le parole di Allegri riflettono un rispetto sincero per la squadra biancoceleste, che nonostante un inizio di stagione altalenante, rimane secondo lui una delle contendenti più pericolose nella corsa europea. La Lazio di Sarri, dopo aver ritrovato equilibrio difensivo e maggiore compattezza, punta infatti a rientrare stabilmente nelle posizioni che contano, sfruttando la propria identità di gioco e l’esperienza dei suoi uomini chiave.

Il tecnico ha poi concluso sottolineando l’importanza della continuità di rendimento:

«Non dobbiamo mai perdere di vista l’obiettivo principale. Per arrivare in Champions serve regolarità nei risultati e la capacità di superare i momenti difficili. Ogni punto sarà fondamentale».

Le dichiarazioni di Allegri confermano quanto il campionato sia equilibrato e quanto la Lazio, insieme alle altre big, possa recitare un ruolo decisivo nella corsa ai piazzamenti europei. Una sfida aperta, che promette spettacolo fino all'ultima giornata.