Lazio, Dia in difficoltà e alla ricerca del riscatto. Com'è la sua posizione all'interno de biancocelesti - Lazio News 24

Lazio: Boulaye Dia in difficoltà, serve una svolta contro l’Inter. La situazione attuale

In casa Lazio cresce la preoccupazione per il rendimento di Boulaye Dia, uno dei giocatori che più sta faticando in questa prima parte di stagione. L’attaccante senegalese, arrivato con grandi aspettative per rinforzare il reparto offensivo, non è ancora riuscito a lasciare il segno come sperato. Maurizio Sarri continua a concedergli fiducia, ma il momento della verità si avvicina: già nella prossima sfida contro l’Inter, all’Olimpico, serviranno risposte convincenti sul campo.

Lazio, Dia e un inizio di stagione complicato

Il rendimento di Dia con la maglia della Lazio è stato finora al di sotto delle attese. Dopo le prime giornate di campionato, il bilancio parla chiaro: un solo gol segnato e appena cinque conclusioni verso la porta, di cui quattro nello specchio. Un dato che, come sottolineato dal Corriere dello Sport, è il secondo peggiore dell’intera Serie A tra gli attaccanti che hanno disputato almeno cinque partite da titolare. Peggio di lui solo Albert Gudmundsson, con quattro tiri totali.

Numeri che fotografano una difficoltà non solo realizzativa ma anche mentale. L’attaccante senegalese appare spesso isolato, fatica a trovare la posizione giusta e non riesce a essere incisivo nei momenti decisivi. Tuttavia, Sarri continua a considerarlo un elemento importante nel suo progetto tecnico, apprezzandone l’impegno e il lavoro sporco a servizio della squadra.

Lazio, Sarri crede ancora in Dia ma servono i gol

All’interno dell’ambiente Lazio, la fiducia nei confronti di Boulaye Dia non è ancora venuta meno. Lo staff tecnico ritiene che l’ex giocatore della Salernitana possa sbloccarsi con un episodio positivo, come spesso accade agli attaccanti in crisi. L’allenatore toscano sa bene che la Lazio ha bisogno dei suoi gol per risalire la classifica e ritrovare continuità dopo un avvio altalenante.

La partita contro l’Inter rappresenta dunque un crocevia fondamentale per l’attaccante e per l’intera squadra. Un risultato positivo potrebbe restituire entusiasmo a un gruppo che sta cercando di ritrovare la brillantezza della scorsa stagione.

In vista della sosta, la Lazio si aspetta un segnale forte da Dia: la società, il tecnico e i tifosi confidano che il senegalese riesca finalmente a sbloccarsi e a diventare il punto di riferimento offensivo che il club immaginava al momento del suo arrivo.

