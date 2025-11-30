Lazio, si accende sempre più la polemica

La Lazio denuncia l’episodio arbitrale di San Siro e affida ai social la propria protesta ufficiale: “Le immagini parlano per noi”.

La Lazio è esplosa di rabbia al termine della gara di San Siro contro il Milan, una partita che si è infiammata soprattutto nei minuti di recupero. Giocatori, allenatore e società non hanno nascosto la loro frustrazione per quanto avvenuto negli istanti finali, quando la decisione dell’arbitro Collu – e in particolare il calcio di rigore non concesso – ha scatenato un’ondata di proteste. L’intero ambiente Lazio ha percepito l’episodio come un’ingiustizia, tale da compromettere il risultato e da alimentare un clima di forte tensione.

La reazione ufficiale della Lazio è arrivata poco dopo il triplice fischio, ma in una forma inusuale. Niente comunicato scritto, come inizialmente riportato su Lazio Style Channel: la società biancoceleste ha infatti scelto di affidarsi a un unico post sui social. Un gesto sintetico ma eloquente, che testimonia quanto il club abbia voluto lasciar parlare le immagini, senza aggiungere ulteriori parole alle polemiche già esplose.

Il post contiene un video completo dell’azione che ha portato al richiamo del Var e alla successiva decisione dell’arbitro. Collu ha giustificato il mancato rigore indicando un presunto fallo precedente di Marusic su Pavlovic, un dettaglio che gli uomini della Lazio ritengono irrilevante o interpretato in maniera eccessivamente severa. Per la società, la dinamica appare chiara: il contatto in area avrebbe dovuto essere valutato diversamente e il rigore, secondo la Lazio, era da assegnare.

A commento del video, la Lazio ha scelto una frase breve ma significativa: «Ci dispiace non andare in sala stampa, questa sera le immagini parlano per noi». Una posizione che evidenzia la volontà del club di evitare dichiarazioni a caldo, preferendo che sia la sequenza mostrata a trasmettere il proprio dissenso.

La vicenda rischia ora di alimentare ulteriormente il dibattito arbitrale in Serie A, mentre la Lazio attende risposte e riflette su un episodio che ha lasciato un segno profondo nell’ambiente biancoceleste.



