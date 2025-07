Lazio, Dele-Bashiru nel post gara: «Una partita non facile contro una squadra complicata. Sarri? sensazioni positive»

Lazio, Dele-Bashiru ha parlato nel post partita: «Una partita non facile contro una squadra complicata. Su Sarri…»

La Lazio incassa una sconfitta pesante contro il Fenerbahce in un match amichevole che ha messo in luce alcune fragilità difensive della formazione biancoceleste. Il risultato finale, maturato a seguito di un’incertezza nel reparto arretrato, ha evidenziato la necessità di maggiore concentrazione e compattezza in vista della nuova stagione.

Errore decisivo e conseguenze tattiche

L’episodio chiave si è verificato nella seconda frazione di gioco, quando una disattenzione difensiva ha permesso alla squadra turca di andare a segno. Un errore che ha compromesso la prestazione complessiva della Lazio, vanificando gli sforzi offensivi dei capitolini. La formazione guidata da Maurizio Sarri — allenatore toscano noto per il suo gioco offensivo e il “Sarrismo” basato sul possesso palla e le triangolazioni — è apparsa meno brillante del solito, soprattutto nella fase di non possesso.

Le parole di Dele-Bashiru nel post-partita

Al termine dell’incontro, ai microfoni di Lazio Style Channel, è intervenuto Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista nigeriano classe 2001, recentemente aggregato alla rosa biancoceleste. Il giovane talento ha commentato la sconfitta con lucidità:

PAROLE – «Una partita non facile contro una squadra complicata, è stato un buon modo per mettere minuti nelle gambe e poter migliorare negli allenamenti. Sarri? sensazioni positive, lo conoscevo ma so che continuando a seguirlo nel lavoro, potrò fare grandi cose. Cosa mi sento di poter dare? Voglio migliorare ogni giorno e aiutare la Lazio a conquistare la Champions, ma anche nel crescere in zona gol. Zaccagni ha detto che punta su di me? Lo spero che vada così come ha detto, ora ci sono le amichevoli, un passo alla volta. Vogliamo fare una grande stagione»