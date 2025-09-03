Lazio, Dele-Bashiru elogia Sarri: «E’ certamente uno dei migliori allenatori in circolazione». Le sue parole dal ritiro della Nigeria

Direttamente dal ritiro della nazionale nigeriana, il centrocampista della Lazio Fisayo Dele-Bashiru ha rilasciato un’intervista a sure975fm.com, parlando della nuova stagione e dell’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste.

Dele-Bashiru, classe 2001, è arrivato alla Lazio nell’estate 2024 dopo un’esperienza in Turchia con l’Hatayspor e un passato nelle giovanili del Manchester City. Centrocampista fisico e dinamico, dotato di buona tecnica e capacità di inserimento, il nigeriano è considerato uno dei prospetti più interessanti della Serie A.

Parole che testimoniano la voglia di imporsi in un club ambizioso come la Lazio, reduce da una stagione altalenante e desiderosa di tornare stabilmente nelle prime posizioni della Serie A. L’arrivo di Sarri, che in carriera ha guidato squadre come Napoli, Chelsea e Juventus, rappresenta per molti giocatori un’occasione di crescita tecnica e tattica.

Per Dele-Bashiru, la stagione 2025/26 sarà dunque un banco di prova importante: la sua capacità di adattarsi agli schemi di Sarri e di contribuire con gol e assist potrebbe rivelarsi decisiva per le ambizioni biancocelesti.

Con un mix di gioventù, talento e determinazione, il centrocampista nigeriano punta a diventare un punto fermo della Lazio e a conquistare anche un ruolo di rilievo nella nazionale africana. I tifosi, intanto, attendono di vedere se le sue parole si tradurranno in prestazioni concrete sul campo.

PAROLE – «Sarri è certamente uno dei migliori allenatori in circolazione, lavora ad alti livelli da tanti anni ormai. Conosce perfettamente il gioco, con lui si può migliorare davvero tanto se si lavora duramente. Sono molto contento che sia il mio allenatore alla Lazio quest’anno. Sono molto curioso di vedere dove arriveremo. Il mio obiettivo in questa stagione è giocare più partite possibili e fare tanta esperienza con un grande mister. E magari anche arrivare a dieci gol e cinque assist».