 Lazio, dato inquietante sulle partite all'Olimpico: nessuno come i biancocelesti
Lazio, c'era una volta il fattore casa. I numeri all'Olimpico preoccupano molto i biancocelesti

Lazio, arriva l'avvertimento: a gennaio occorrerà un grande intervento! Il punto

Calciomercato Lazio, grande differenza di vedute tra Fabiani e Sarri. Ecco perché

Infortuni Lazio, ansia per il ko di quel giocatore: potrebbe stare fuori per molto tempo

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Stadio Olimpico tifosi
Lazio, dato inquietante sulle partite all’Olimpico nei top 5 campionati: nessuno come i biancocelesti in casa ha…

Un pareggio strappato con il cuore all’ultimo secondo, che però non basta a scacciare i fantasmi. La Lazio di Maurizio Sarri continua a soffrire del “mal d’Olimpico”, un’incapacità cronica di vincere in casa che sta segnando l’intero 2025 biancoceleste. Il 3-3 contro il Torino, agguantato al 97′ grazie a un rigore di Cataldi, è solo l’ultimo capitolo di una maledizione che dura da mesi.

Come riporta il Corriere dello Sport, i numeri sono impietosi. Quello contro i granata è stato l’ottavo pareggio in tredici partite casalinghe disputate dalla Lazio nell’anno solare. Un dato che assume contorni ancora più negativi su scala europea: nessuna squadra dei top 5 campionati ha pareggiato così tanto tra le mura amiche nel 2025. Un “record” negativo che si è tramandato da una gestione all’altra: sette dei pareggi sono arrivati con Marco Baroni in panchina, a cui si aggiunge ora il primo della nuova era Sarri. La vittoria per 4-0 contro il Verona sembrava aver spezzato l’incantesimo, ma la successiva sconfitta nel derby e il pari di sabato hanno fatto ripiombare l’Olimpico nell’incertezza.

Tuttavia, dalla sofferenza contro il Torino emerge un piccolo, ma significativo, segnale di speranza. Per la prima volta in questa stagione, la Lazio è riuscita a recuperare un risultato da una situazione di svantaggio. A differenza delle altre occasioni in cui, una volta andata sotto, la squadra si era sciolta, questa volta ha mostrato carattere e voglia di lottare fino all’ultimo secondo. Un “pareggio di reazione”, che non risolve i problemi ma che, almeno, dimostra che il gruppo ha lo spirito giusto per provare a invertire la rotta. Sarri ripartirà da qui, con la speranza di trasformare un Olimpico stregato di nuovo in un fortino.

