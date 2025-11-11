Lazio, c’è un dato allarmante per i biancocelesti: Sarri si attende un cambio di trend in davvero poco tempo

Lazio: la squadra più bersagliata del campionato, ma con una nuova mentalità. I numeri confermano come i biancocelesti subiscono molti falli.

In un campionato sempre più fisico e combattuto, la Lazio si conferma la squadra più bersagliata d’Italia. Secondo i dati riportati dal Corriere dello Sport, i biancocelesti guidano la classifica dei falli subiti: ben 190 in 11 giornate, con una media di 17,2 a partita. Un numero impressionante che testimonia quanto la squadra di Maurizio Sarri venga spesso fermata con interventi duri o irregolari.

Emblematico il caso di San Siro, dove nella sfida contro l’Inter si sono contati 26 falli a danno della Lazio e soltanto tre cartellini gialli sventolati dall’arbitro Manganiello. Una gestione che ha fatto infuriare Sarri, da tempo critico nei confronti del metro arbitrale adottato contro i suoi giocatori. La sensazione, secondo il tecnico, è che la Lazio venga spesso penalizzata, non tanto per la quantità dei falli ricevuti, quanto per la scarsa tutela da parte dei direttori di gara.

Dietro ai biancocelesti, nella speciale classifica dei falli subiti, troviamo la Fiorentina con 185, seguita da Cagliari (169), Bologna (167), Sassuolo (157) e Como (150). Le grandi, invece, restano sorprendentemente lontane: il Napoli è undicesimo con 134, il Milan quattordicesimo (131), l’Inter sedicesima (126) e la Juventus subito dopo con 122. Chiudono il Torino con 114 e l’Atalanta con appena 98 falli subiti, mentre il Verona è fanalino di coda a quota 90.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

Nonostante la durezza degli avversari, la Lazio si distingue per un dato opposto e incoraggiante: quello delle ammonizioni. Dopo 11 turni, la squadra di Sarri ha ricevuto solo 16 cartellini gialli, un numero nettamente inferiore rispetto alla scorsa stagione. “Nelle ultime partite siamo la squadra che ha preso meno ammonizioni — ha sottolineato il tecnico — anche da questo punto di vista la mentalità sta migliorando”.

Il cambio di atteggiamento è evidente: la Lazio, pur subendo più falli di chiunque altro, sta riuscendo a mantenere lucidità e disciplina. Una trasformazione che riflette la volontà di Sarri di costruire una squadra non solo bella da vedere, ma anche matura e consapevole.

I numeri, dunque, raccontano una Lazio combattiva ma corretta, colpita spesso ma sempre pronta a rialzarsi. Un segnale di forza mentale che potrebbe rivelarsi decisivo per il prosieguo del campionato, in cui i biancocelesti puntano a ritrovare continuità e a tornare stabilmente tra le prime della Serie A.