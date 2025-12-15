Lazio, biancocelesti straordinari in inferiorità numerica: la squadra di Sarri è riuscita a stabilire questo dato

Lazio, in inferiorità numerica i biancocelesti si stanno rivelando un vero e proprio bunker. Mai subìto gol in questa stagione. I dati

La Lazio ha compiuto un’impresa straordinaria nella trasferta contro il Parma, dimostrando ancora una volta carattere, organizzazione e una resistenza mentale fuori dal comune. La squadra di Maurizio Sarri, infatti, si è trovata a giocare in doppia inferiorità numerica dopo le espulsioni di Zaccagni e Basic, eppure è riuscita a ottenere una vittoria pesantissima. Il gol decisivo di Noslin ha regalato i tre punti ai biancocelesti, ma la vera protagonista della serata è stata la fase difensiva della Lazio, supportata dalle parate eroiche del portiere Ivan Provedel. Giocare in nove contro undici e riuscire a non subire gol, fino a segnare, è stata una dimostrazione di maturità tattica e spirito di gruppo che poche squadre possono vantare.

Quello contro il Parma non è stato un caso isolato. Come sottolineato da Radio Laziale, in questa stagione la Lazio si è trovata per ben tre volte in situazione di inferiorità numerica senza mai subire reti. Contro la Roma, all’85’, era stato espulso Reda Belahyane; nel pareggio contro il Bologna, Gila era stato allontanato al 79’. Infine, nella gara contro il Parma, le espulsioni di Zaccagni al 42’ e di Basic al 78’ hanno messo alla prova la resistenza dei biancocelesti. In tutte queste occasioni, la squadra di Sarri ha dimostrato compattezza, disciplina tattica e grande capacità di sacrificio, mantenendo sempre la porta inviolata quando in inferiorità numerica.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Il dato è significativo: finora, la Lazio ha subito gol esclusivamente quando ha giocato in parità numerica. In totale, il club capitolino ha affrontato ben 78 minuti in meno rispetto agli avversari in questa stagione senza mai cedere, riuscendo addirittura a segnare e a vincere contro squadre fisicamente e tecnicamente competitive. La prova del Tardini rappresenta un ulteriore step di crescita: non solo la Lazio è stata capace di resistere con due uomini in meno, ma ha anche sfruttato le occasioni per punire il Parma, dimostrando che la qualità offensiva e la solidità difensiva possono convivere anche in situazioni estreme.

Questa capacità di reagire e di esprimere carattere in contesti difficili rafforza il percorso della Lazio in campionato. La squadra di Sarri, pur non potendo contare sempre sulla rosa completa, continua a mostrare una resilienza straordinaria. La vittoria contro il Parma non è solo un successo in termini di punti, ma anche un segnale chiaro: questa Lazio è pronta a lottare fino in fondo, trasformando le difficoltà in opportunità e dimostrando che il gruppo può superare qualsiasi ostacolo, anche quando gioca in inferiorità numerica.