Lazio, il ct della Nazionale Italiana fa visita ai biancocelesti di Maurizio Sarri. La nota del club – FOTO

Lazio, il ct della Nazionale Italiana fa visita ai biancocelesti del tecnico Sarri. Il comunicato del club capitolino – FOTO

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, ha fatto tappa a Formello per incontrare la Lazio di Maurizio Sarri, proseguendo così il suo intenso tour nei ritiri dei club di Serie A. Un’iniziativa che, in meno di due settimane, lo ha già portato a osservare da vicino la preparazione di diverse squadre del massimo campionato.

Ad accompagnarlo in questa visita ufficiale c’erano il Capo Delegazione Gianluigi Buffon, gli assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci, a testimonianza di un gruppo tecnico che unisce esperienza, carisma e profonda conoscenza del calcio italiano.

A Formello, Gattuso è stato accolto dal Direttore Sportivo Angelo Fabiani e dal Club Manager Alberto Bianchi. Dopo un cordiale scambio di saluti con Maurizio Sarri e con tutti i calciatori biancocelesti, il CT ha assistito alla sessione di allenamento della squadra, osservando con attenzione il lavoro sul campo e dialogando con lo staff tecnico. L’obiettivo di queste visite è duplice: da un lato, rafforzare il dialogo tra la Nazionale e i club, dall’altro, monitorare da vicino lo stato di forma e l’evoluzione dei giocatori italiani in vista dei prossimi impegni internazionali.

Gattuso, noto per il suo approccio diretto e passionale, ha voluto trasmettere un messaggio di vicinanza e collaborazione, sottolineando l’importanza di costruire un rapporto solido con le società per valorizzare al meglio il patrimonio calcistico nazionale. Il tour del CT proseguirà nei prossimi giorni con nuove tappe, in un percorso che mira a consolidare l’identità della Nazionale e a preparare al meglio il gruppo in vista delle competizioni future.

