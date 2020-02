Lazio, Cruciani mette le mani avanti: «Juve ed Inter restano le favorite»

Lazio, la corsa scudetto continua. Ma c’è ancora qualche tifoso che resta con i piedi per terra e non si vuole illudere

Nonostante la Lazio sia reduce da 20 risultati utili consecutivi e nonostante il primo posto in classifica sia distante solamente un puto, c’è ancora qualche tifoso biancoceleste che rimane scettico sulle possibilità Scudetto. Un esempio è Giuseppe Cruciani che a Tiki Taka, forse in maniera scaramantica ha dichiarato:

« La Lazio continua a vincere, ad avere un pizzico di fortuna, i ricambi funzionano. Dico però che abbiamo di fronte due squadre che hanno investito una marea di soldi, con giocatori che giocano in tutte le nazionali del mondo e dunque è follia dire che le possibilità di vittoria siano 33% a testa. La mia non è scaramanzia, ma sano relismo: le possibilità per me sono Juventus 50%, Inter 30% e Lazio 20%”. Sugli impegni europei: “Per la rosa della Lazio può essere un vantaggio giocare una partita alla settimana. Avere la possibilità di giocare in Champions League, in Europa League o in Coppa Italia non è necessariamente uno svantaggio. Andare avanti è un vantaggio altrimenti non ci sarebbero le squadre che vincono due competizioni».