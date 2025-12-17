News
Lazio Cremonese: Sarri recupera Gila, ma continua a fare la conta degli indisponibili. Le possibili scelte del tecnico biancoceleste
Lazio Cremonese, il rientro di Gila è sicuramente una buona notizia per Sarri. Ma il tecnico ha una situazione d’emergenza a centrocampo
Archiviata la trasferta del Tardini, la Lazio è pronta a tornare davanti al proprio pubblico per la sfida Lazio Cremonese, in programma all’Olimpico. Un match che arriva dopo l’eroica vittoria dei biancocelesti in nove uomini contro il Parma e che rappresenta un nuovo banco di prova per la squadra di Maurizio Sarri, chiamata a confermare carattere e solidità nonostante le numerose assenze.
La partita Lazio Cremonese si presenta infatti con diverse difficoltà di formazione per i padroni di casa. Sarri dovrà fare a meno di Mattia Zaccagni e Toma Basic, entrambi squalificati per due giornate dopo le espulsioni rimediate nell’ultimo turno di campionato. A queste assenze si aggiungono quelle di Dele-Bashiru e Boulaye Dia, partiti per disputare la Coppa d’Africa con le rispettive nazionali. Un’emergenza che costringerà il tecnico a ridisegnare l’assetto della squadra.
Tra le notizie positive in vista di Lazio Cremonese c’è però il ritorno di Mario Gila. Il difensore spagnolo ha scontato la squalifica rimediata contro il Bologna ed è pronto a riprendere il suo posto al centro della difesa. Gila ricostruirà la coppia con Alessio Romagnoli, un tandem che Sarri considera fondamentale per garantire equilibrio e solidità al reparto arretrato. Sulle corsie laterali, salvo sorprese, dovrebbero essere confermati Marusic a destra e Pellegrini a sinistra.
A centrocampo, la gara Lazio Cremonese potrebbe segnare il ritorno dal primo minuto di Matías Vecino. L’uruguaiano è candidato a partire titolare insieme a Danilo Cataldi e Matteo Guendouzi, formando una linea mediana chiamata a garantire dinamismo e copertura. Le alternative in panchina, però, saranno limitate: Sarri avrà a disposizione il solo Belahyane, mentre Rovella tornerà arruolabile soltanto nel mese di gennaio.
In attacco, le scelte per Lazio Cremonese restano aperte. Nel tridente offensivo, il posto lasciato vacante dal capitano Zaccagni se lo giocheranno Tijjani Noslin e Pedro, con quest’ultimo che potrebbe offrire esperienza e qualità in una gara delicata. Sulla fascia destra dovrebbe agire ancora Cancellieri, mentre Isaksen resta out e punta a rientrare contro l’Udinese. Al centro dell’attacco spazio a Castellanos, riferimento offensivo chiamato a trascinare la squadra.
La sfida Lazio Cremonese si preannuncia quindi come un test importante per misurare la profondità della rosa biancoceleste e la capacità di Sarri di trovare soluzioni efficaci anche in un momento di emergenza.
