News
Lazio Cremonese, è già tempo di sedicesima giornata per i biancocelesti! Sarri ritrova Nicola, sarà l’undicesimo scontro diretto tra i due: ecco come sono andati i precedenti
Lazio Cremonese, nella sedicesima giornata Sarri ritrova Nicola: sarà l’undicesimo scontro diretto tra i due! Ecco come sono andati i precedenti
La sfida tra Lazio e Cremonese in programma sabato alle 18:00 non sarà soltanto un confronto importante per la classifica, ma anche un nuovo capitolo del duello tra Maurizio Sarri e Davide Nicola. Per i due allenatori si tratterà infatti dell’undicesimo incrocio in carriera, una rivalità che affonda le radici addirittura nei campionati di Serie C.
Il bilancio dei precedenti racconta un equilibrio quasi perfetto: 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte per Sarri. Numeri che confermano come le sfide tra i due tecnici siano spesso state combattute e difficili da interpretare, indipendentemente dalle squadre allenate.
L’ultimo confronto è particolarmente significativo per l’allenatore biancoceleste. Risale infatti a ottobre 2022, quando Sarri, alla guida della Lazio, fu sconfitto in casa dalla Salernitana di Nicola. Quello resta, ad oggi, l’unico precedente tra i due con Sarri sulla panchina biancoceleste e anche l’ultima vittoria ottenuta dall’attuale tecnico della Cremonese.
Sabato all’Olimpico, Sarri cercherà dunque di spezzare l’equilibrio e di tornare al successo contro Nicola, in una gara che per la Lazio assume un peso specifico importante dopo l’impresa di Parma e in piena emergenza di formazione.
LEGGI ANCHE – Formello Lazio: infortunati, diffidati, formazioni | Lazio News 24
News
Lazio, lutto in casa biancoceleste: è morto uno dei protagonisti dello Scudetto 2000. Contro la Cremonese possibile il ricordo di una figura importante per il club
Lazio, lutto improvviso per il club biancoceleste. Lo storico massaggiatore Doriano Ruggiero si è spento in questa domenica. Chi era...
Genoa Inter, successo importante dei nerazzurri del match delle 18 di Serie A. Il resoconto della sfida giocata in Liguria
Genoa Inter, i nerazzurri portano a casa una vittoria fondamentale in chiave campionato e si portano al primo posto in...
Lazio Cremonese, è già tempo di sedicesima giornata per i biancocelesti! Sarri ritrova Nicola, sarà l’undicesimo scontro diretto tra i due: ecco come sono andati i precedenti
Lazio Cremonese, nella sedicesima giornata Sarri ritrova Nicola: sarà l’undicesimo scontro diretto tra i due! Ecco come sono andati i...
video
Lazio Juve, Marchisio analizza: «Serie A? Negli anni si sta riequilibrando a un livello medio, non più alto. Tudor? Bisogna dargli fiducia» – VIDEO
Marchisio si è raccontato a Torino in occasione dell’evento Rigenerate Care, condividendo pensieri e riflessioni da ex centrocampista bianconero Claudio...