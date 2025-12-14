Lazio Cremonese, è già tempo di sedicesima giornata per i biancocelesti! Sarri ritrova Nicola, sarà l’undicesimo scontro diretto tra i due: ecco come sono andati i precedenti

Lazio Cremonese, nella sedicesima giornata Sarri ritrova Nicola: sarà l’undicesimo scontro diretto tra i due! Ecco come sono andati i precedenti

La sfida tra Lazio e Cremonese in programma sabato alle 18:00 non sarà soltanto un confronto importante per la classifica, ma anche un nuovo capitolo del duello tra Maurizio Sarri e Davide Nicola. Per i due allenatori si tratterà infatti dell’undicesimo incrocio in carriera, una rivalità che affonda le radici addirittura nei campionati di Serie C.

Il bilancio dei precedenti racconta un equilibrio quasi perfetto: 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte per Sarri. Numeri che confermano come le sfide tra i due tecnici siano spesso state combattute e difficili da interpretare, indipendentemente dalle squadre allenate.

L’ultimo confronto è particolarmente significativo per l’allenatore biancoceleste. Risale infatti a ottobre 2022, quando Sarri, alla guida della Lazio, fu sconfitto in casa dalla Salernitana di Nicola. Quello resta, ad oggi, l’unico precedente tra i due con Sarri sulla panchina biancoceleste e anche l’ultima vittoria ottenuta dall’attuale tecnico della Cremonese.

Sabato all’Olimpico, Sarri cercherà dunque di spezzare l’equilibrio e di tornare al successo contro Nicola, in una gara che per la Lazio assume un peso specifico importante dopo l’impresa di Parma e in piena emergenza di formazione.

