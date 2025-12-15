Lazio Cremonese, Sarri con poca scelta in diversi reparti: la possibile formazione del tecnico biancoceleste

Lazio Cremonese, Sarri ha davvero poca scelta in vista della partita di campionato con le diverse assenze fra infortunati, squalificati e indisponobil

Dopo l’impresa del Tardini, la Lazio torna all’Olimpico per affrontare la Cremonese in una sfida che si preannuncia tutt’altro che semplice. La vittoria eroica ottenuta in nove uomini contro il Parma ha dato entusiasmo e consapevolezza al gruppo di Maurizio Sarri, ma il calendario non concede tregua. La gara Lazio Cremonese arriva in un momento delicato, con i biancocelesti chiamati ancora una volta a fare i conti con numerose assenze.

Sarri dovrà rinunciare a pedine importanti. Zaccagni e Basic, espulsi nell’ultima giornata, non saranno disponibili, così come Dele-Bashiru e Dia, partiti per rispondere alle convocazioni con le rispettive nazionali impegnate in Coppa d’Africa. Un’emergenza che costringerà il tecnico a rimescolare le carte, soprattutto a centrocampo e nel reparto offensivo, dove le alternative sono ridotte.

La notizia positiva in vista di Lazio Cremonese arriva dalla difesa. Mario Gila torna infatti a disposizione dopo aver scontato la squalifica rimediata contro il Bologna. Lo spagnolo riprenderà il suo posto al centro della retroguardia accanto ad Alessio Romagnoli, ricomponendo una coppia che offre garanzie sia in fase di impostazione sia sul piano della solidità. Sulle corsie laterali, Sarri dovrebbe confermare Marusic a destra e Pellegrini a sinistra, con Provedel ancora una volta tra i pali.

In mezzo al campo potrebbe rivedersi Vecino dal primo minuto, pronto a dare equilibrio ed esperienza al reparto. Accanto a lui dovrebbero agire Cataldi e Guendouzi, con quest’ultimo chiamato a garantire intensità e dinamismo. Le opzioni dalla panchina saranno però limitate: Belahyane rappresenta l’unica alternativa disponibile, mentre Rovella potrà tornare solo a gennaio, quando l’infermeria dovrebbe finalmente svuotarsi.

Nel reparto offensivo, la sfida Lazio Cremonese offrirà nuove opportunità a chi ha giocato meno. Il posto lasciato libero dal capitano Zaccagni sarà conteso tra Noslin e Pedro, con il ballottaggio destinato a risolversi solo nelle ore precedenti al match. Sulla corsia destra spazio ancora a Cancellieri, che avrà il compito di garantire profondità e sacrificio. Isaksen resta fuori e punta al rientro per la trasferta di Udine. Al centro dell’attacco, confermato Castellanos, chiamato a guidare il reparto e a capitalizzare le occasioni che arriveranno.

La Lazio sa di non poter abbassare la guardia. Contro la Cremonese serviranno attenzione, intensità e cinismo per trasformare l’entusiasmo del Tardini in altri tre punti fondamentali. La sfida Lazio Cremonese rappresenta un banco di prova importante per capire quanto questa squadra sappia reagire alle difficoltà e mantenere continuità in un momento complicato della stagione.