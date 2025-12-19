 Lazio Cremonese, Sarri deve sciogliere le riserve sulla formazioni: le possibili scelte del tecnico biancoceleste
32 minuti ago

Cm Reggio Emilia 14/09/2025 - campionato di calcio serie A / Sassuolo-Lazio / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio Cremonese, Sarri deve sciogliere in poco tempo i dubbi sulla formazione da schierare contro i grigiorossi. Ecco le ultimissime

Dopo l’impresa del Tardini, la Lazio torna davanti al proprio pubblico per la sfida Lazio Cremonese, un match che arriva in un momento delicato ma anche carico di entusiasmo per i biancocelesti. La vittoria ottenuta a Parma in nove uomini ha dato una forte iniezione di fiducia alla squadra di Maurizio Sarri, chiamata ora a confermarsi all’Olimpico contro una Cremonese affamata di punti.

La gara Lazio Cremonese non sarà però semplice da preparare per l’allenatore toscano, costretto a fare i conti con diverse assenze. Zaccagni e Basic sconteranno la seconda giornata di squalifica dopo le espulsioni rimediate nell’ultimo turno, mentre Dele-Bashiru e Dia non saranno disponibili perché partiti per la Coppa d’Africa. Una situazione che riduce le rotazioni, soprattutto a centrocampo e in attacco, obbligando Sarri a soluzioni quasi obbligate.

Una buona notizia, in vista di Lazio Cremonese, arriva però dal rientro di Gila. Il difensore spagnolo ha scontato la squalifica rimediata contro il Bologna e tornerà titolare al centro della difesa. Resta il dubbio su chi lo affiancherà: Romagnoli ha accusato un attacco febbrile ma dovrebbe stringere i denti e partire dal primo minuto. In caso di forfait dell’ex Milan, è stato preallertato Provstgaard. Sulle corsie laterali, invece, non dovrebbero esserci sorprese: Marusic a destra e Pellegrini a sinistra sono pronti a partire ancora titolari.

A centrocampo, la sfida Lazio Cremonese segna il ritorno dal primo minuto di Vecino nel ruolo di mezzala, affiancato da Cataldi in cabina di regia e Guendouzi sull’altro interno. Le alternative saranno ridotte all’osso, con Belahyane unica opzione dalla panchina, mentre Rovella tornerà a disposizione soltanto nel mese di gennaio.

In attacco, Sarri deve sciogliere gli ultimi nodi. Nel tridente offensivo, il ballottaggio per sostituire il capitano Zaccagni è aperto tra Noslin e Pedro: il primo non è al meglio per un leggero stato febbrile, mentre lo spagnolo garantisce maggiore esperienza. A destra agirà ancora Cancellieri, vista l’assenza di Isaksen, che proverà a rientrare contro l’Udinese. Al centro dell’attacco spazio a Castellanos, chiamato a trascinare la Lazio anche nella gara Lazio Cremonese.

Per i biancocelesti, la partita rappresenta un’occasione importante per dare continuità ai risultati e sfruttare il fattore campo. La Lazio Cremonese sarà una sfida da affrontare con attenzione, ma anche con la consapevolezza che i tre punti possono pesare molto nel percorso stagionale della squadra di Sarri

