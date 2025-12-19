Lazio Cremonese, c’è un dato negativo in comune per le due squadre: la sfida dell’Olimpico la svolta della stagione? Le ultime

Lazio Cremonese, entrambe le squadre stanno facendo molta fatica in attacco e i due tecnici vanno a caccia della svolta. I numeri

La sfida Lazio Cremonese in programma sabato allo stadio Olimpico mette di fronte due squadre accomunate da un problema evidente: la difficoltà nel trovare la via del gol. I numeri, più di ogni analisi tattica, raccontano un avvio di stagione complicato dal punto di vista offensivo sia per i biancocelesti sia per i grigiorossi, chiamati a una decisa inversione di tendenza.

Nel match Lazio Cremonese, la squadra di Maurizio Sarri arriva con l’urgenza di migliorare la propria produzione offensiva. La Lazio ha spesso faticato a concretizzare il gioco espresso, pagando una scarsa incisività negli ultimi metri. Le occasioni create non sempre si sono trasformate in gol, e questo ha inciso sul rendimento complessivo in campionato. L’assenza di Dia, impegnato in Coppa d’Africa, complica ulteriormente i piani dell’allenatore toscano, che sarà costretto a fare affidamento ancora su Castellanos come riferimento centrale dell’attacco.

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, Sarri continua a credere nel Taty, nonostante un digiuno che dura da fine settembre, quando andò a segno contro il Genoa. Nella gara Lazio Cremonese, l’argentino avrà una grande occasione per ritrovare fiducia e sbloccarsi, in una partita che potrebbe rappresentare una svolta personale e collettiva. La Lazio, infatti, ha bisogno dei gol del suo centravanti per risalire la classifica e dare continuità ai risultati.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Dall’altra parte, però, la Cremonese non se la passa meglio. I grigiorossi arrivano all’Olimpico con dati offensivi preoccupanti: nelle ultime quattro trasferte non sono riusciti a segnare in tre occasioni, mostrando evidenti limiti nella costruzione e nella finalizzazione. In vista della gara Lazio Cremonese, pesa soprattutto un dato emblematico: la Cremonese è la squadra di Serie A che ha tentato meno conclusioni in assoluto, appena 127 tiri complessivi. Un numero che fotografa con chiarezza le difficoltà nel rendersi pericolosa.

Il confronto Lazio Cremonese diventa così una sfida delicata, quasi uno spartiacque per entrambe. La Lazio vuole sfruttare il fattore campo e la maggiore qualità tecnica per tornare a segnare con continuità, mentre la Cremonese cerca punti preziosi per la lotta salvezza e, soprattutto, segnali di crescita dal punto di vista offensivo.

In un match dove i gol sono merce rara, la partita Lazio Cremonese potrebbe decidersi su un episodio, una giocata individuale o un calcio piazzato. Per entrambe, però, l’obiettivo è chiaro: trasformare i numeri negativi in una nuova partenza, dimostrando che le difficoltà in attacco possono essere superate.