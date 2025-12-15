Lazio, Sarri continua a fare i conti con l’emergenza: contro la Cremonese scelte obbligate in diversi ruoli. Le ultime

Lazio, Sarri è sempre più in emergenza fra infortunati e Coppa d’Africa. E le assenze di Zaccagni e Basic complicano di più la situazione

L’emergenza continua a scandire la stagione della Lazio, ormai abituata a convivere con una rosa ridotta e con scelte obbligate partita dopo partita. Non c’è quasi il tempo di celebrare una vittoria che subito Maurizio Sarri deve voltare pagina e concentrarsi sulla gara successiva, spesso in condizioni tutt’altro che ideali. Anche in vista della sfida contro la Cremonese all’Olimpico, il tecnico biancoceleste è chiamato a reinventare ancora una volta la sua Lazio, tra infortuni, squalifiche e assenze legate alla Coppa d’Africa.

Sul fronte infermeria, le notizie non sono incoraggianti. Rovella e Isaksen restano indisponibili: il centrocampista è stato sottoposto a intervento chirurgico per risolvere la pubalgia e potrà rientrare solo a gennaio, mentre l’esterno offensivo ha riportato una lesione di basso grado all’adduttore sinistro nel match contro il Bologna. La sua presenza resta in forte dubbio anche per la trasferta di Udine del 27 dicembre, prolungando così l’emergenza sulle fasce per la Lazio.

A complicare ulteriormente la situazione ci sono le espulsioni rimediate al Tardini, che hanno tolto a Sarri pedine importanti tra centrocampo e attacco. Sulla corsia sinistra l’assenza di Zaccagni obbliga a scegliere tra Pedro e Noslin. L’olandese, decisivo a Parma con il gol vittoria, resta un’opzione concreta anche come centravanti, ruolo in cui potrebbe essere nuovamente adattato. Attenzione anche alla situazione di Basic, che rischia due giornate di squalifica: in caso di stop prolungato salterebbe le sfide con Cremonese e Udinese, tornando disponibile solo il 4 gennaio contro il Napoli.

In mezzo al campo, Vecino è pronto a riprendersi una maglia da titolare, mentre Belahyane rappresenta l’unica alternativa, seppur sempre meno centrale nel progetto tecnico della Lazio. Dele-Bashiru, appena rientrato in lista dopo l’infortunio, dovrà però lasciare Formello per rispondere alla convocazione della Nigeria per la Coppa d’Africa. Confermata anche la partenza di Dia, impegnato con il Senegal.

In mediana, salvo sorprese, Sarri dovrebbe affidarsi al terzetto Vecino, Guendouzi e Cataldi, con il francese in diffida e dunque chiamato a gestire con attenzione i cartellini. L’unica nota positiva arriva dalla difesa: Gila tornerà titolare accanto a Romagnoli, riprendendosi il posto lasciato a Patric contro il Parma. Verso la conferma anche Marusic e Pellegrini sulle fasce, così come Provedel, unico sempre presente in campionato per la Lazio. Restano infine fuori lista Hysaj e Gigot, quest’ultimo anche alle prese con un infortunio.