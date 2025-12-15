Lazio Cremonese, iniziato il conto alla rovescia per la sfida di campionato: ecco dove vederla in tv e streaming

Lazio Cremonese, ecco come vedere la partita di campionato: una sfida fondamentale per continuare il percorso iniziato settimane fa

L’impresa della Lazio al Tardini contro il Parma è già entrata di diritto nella storia recente del club. Vincere in nove uomini, mostrando carattere, organizzazione e spirito di sacrificio, ha rafforzato le certezze della squadra di Maurizio Sarri. Tuttavia, come spesso accade nel calcio, il tempo per celebrare è minimo. La testa dei biancocelesti è già proiettata al prossimo impegno, una sfida fondamentale per dare continuità al percorso intrapreso: Lazio Cremonese.

Il match è in programma sabato 12 dicembre alle ore 18.00 allo Stadio Olimpico di Roma e rappresenta uno snodo importante della stagione. La gara Lazio Cremonese, valida per la sedicesima giornata di Serie A, metterà di fronte due delle rivelazioni del campionato. Sia la squadra di Sarri sia quella guidata da Davide Nicola stanno andando oltre le aspettative iniziali, dimostrando solidità, identità di gioco e una sorprendente capacità di ottenere risultati contro avversari più quotati.

Per la Lazio, questa partita assume un valore strategico. Un successo permetterebbe ai biancocelesti di consolidare la propria posizione in classifica e restare agganciati alla zona Europa, obiettivo dichiarato del club. Sarri chiederà ai suoi la stessa intensità vista contro il Parma, pur dovendo fare i conti con qualche assenza e con la necessità di gestire le energie. La continuità di rendimento, infatti, è il vero banco di prova per una squadra che vuole ambire a traguardi importanti.

Dall’altra parte, la Cremonese di Davide Nicola arriva all’Olimpico con grande entusiasmo e senza nulla da perdere. I grigiorossi hanno dimostrato di essere una squadra organizzata, capace di mettere in difficoltà chiunque grazie a compattezza e spirito di gruppo. La sfida Lazio Cremonese promette quindi equilibrio, intensità e grande attenzione tattica, con entrambe le formazioni determinate a conquistare tre punti pesanti.

I tifosi biancocelesti sono pronti a spingere la squadra in un Olimpico che si preannuncia caldo e partecipe. Il sostegno del pubblico potrebbe rappresentare un fattore decisivo, soprattutto in una gara in cui i dettagli faranno la differenza. Per Sarri, sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione e trasmettere ai suoi l’importanza di non sottovalutare l’avversario.

Per quanto riguarda la copertura televisiva, Lazio Cremonese sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Il match potrà essere seguito anche in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale della piattaforma, utilizzando Smart TV, PC, smartphone, tablet o console. Tutto è pronto, dunque, per una sfida che promette spettacolo e che potrebbe dire molto sulle ambizioni delle due squadre in questo campionato.