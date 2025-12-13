News
Lazio, i convocati di Sarri per la sfida contro il Parma: ecco la lista completa, due assenze pesanti
La Lazio ha ufficializzato i convocati in vista della sfida contro il Parma, in programma alle 18.00 allo Stadio Tardini. Maurizio Sarri ha definito il gruppo a disposizione per un match importante nella corsa dei biancocelesti.
Sono tre gli indisponibili: Nicolò Rovella, ancora ai box per il lungo infortunio, Mario Gila fermato dal giudice sportivo e Gustav Isaksen, costretto allo stop dopo il problema muscolare accusato contro il Bologna.
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Guendouzi, Vecino;
Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Noslin, Pedro, Zaccagni.
