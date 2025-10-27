Lazio, contro il Pisa sarà la gara della svolta? Sentite cosa ha detto quel grande ex biancoceleste sul momento - Lazio News 24

Lazio, Rambaudi: «Prestazioni di livello e sfida fondamentale contro il Pisa»

L’ex attaccante della Lazio, Roberto Rambaudi, ha parlato ai microfoni di Radiosei commentando la vittoria nel match contro la Juventus, le prestazioni dei singoli e l’importanza della prossima partita contro il Pisa. Rambaudi ha analizzato con attenzione il momento dei biancocelesti, sottolineando il valore tecnico della squadra e l’impatto positivo di alcuni giocatori chiave.

Parlando della Lazio nella sfida contro la Juventus, Rambaudi ha evidenziato: «La squadra ha portato la partita sui binari giusti. Ho visto valori tecnici importanti, come nella gara con la Roma. La Lazio non è assolutamente inferiore a nessuno. Ieri ho visto una squadra organizzata, compatta, brava a riempire gli spazi e a non concedere nulla agli avversari. I giocatori hanno messo tutto in campo, con grande voglia e dedizione».

Rambaudi ha poi commentato le prestazioni dei singoli nella Lazio: «Toma Basic ha dimostrato il frutto del lavoro quotidiano; Gustav Isaksen ha fatto una prestazione straordinaria e non ha rivali nel suo ruolo. Manuel Lazzari si è applicato bene, Danilo Cataldi ha giocato con intelligenza, facendo cose semplici ma efficaci per la squadra. Anche Boulaye Dia si è sacrificato, mentre Sarri si conferma abile a comunicare con i giocatori».

Un’analisi specifica è stata dedicata all’imminente sfida contro il Pisa: «La partita con il Pisa sarà fondamentale per la Lazio. Saranno punti pesanti e la squadra di Gilardino è in salute, come si è visto a San Siro. La Lazio deve arrivare a questa partita con la stessa determinazione vista contro Juventus e Atalanta. È importante non subire, ma prima ancora imporre il proprio gioco. La vittoria con la Juventus e il pareggio a Bergamo devono essere valorizzati e consolidati».

Rambaudi ha concluso sottolineando l’importanza dell’unità e della coesione all’interno della squadra: «Adesso tutti remano nella stessa direzione. La Lazio deve confermare continuità, concentrazione e voglia di vincere per affrontare al meglio le prossime sfide. Questo gruppo ha tutte le qualità per ottenere risultati importanti».

In sintesi, secondo l’ex attaccante biancoceleste, la Lazio sta attraversando un periodo positivo grazie alla solidità tattica, all’impegno dei giocatori e alla guida di Sarri, e la sfida contro il Pisa rappresenta un’occasione chiave per consolidare la posizione in classifica e mantenere alta la fiducia all’interno del gruppo.

