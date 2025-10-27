 Lazio, contro il Pisa sarà la gara della svolta? Sentite cosa ha detto quel grande ex biancoceleste sul momento - Lazio News 24
Connect with us

News

Lazio, contro il Pisa sarà la gara della svolta? Sentite cosa ha detto quel grande ex biancoceleste sul momento

News

Lazio, arriva la decisione del Giudice Sportivo dopo la partita contro la Juventus! Ecco il resoconto nel day after

News

Infortunio Pisa, brutte notizie per il tecnico nerazzurro Gilardino! Quel difensore è ko, non ci sarà contro la Lazio: il comunicato

News

Pisa Lazio: ecco chi racconterà la prossima partita di Serie A dei biancocelesti su Dazn! E' un giocatore che ha vestito quella maglia...

News

Calciomercato Lazio, Sarri ha richiesto un grande giocatore. Ecco quello che ha detto a Lotito per gennaio

News

Lazio, contro il Pisa sarà la gara della svolta? Sentite cosa ha detto quel grande ex biancoceleste sul momento

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Sarri
Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio, Rambaudi: «Prestazioni di livello e sfida fondamentale contro il Pisa»

L’ex attaccante della Lazio, Roberto Rambaudi, ha parlato ai microfoni di Radiosei commentando la vittoria nel match contro la Juventus, le prestazioni dei singoli e l’importanza della prossima partita contro il Pisa. Rambaudi ha analizzato con attenzione il momento dei biancocelesti, sottolineando il valore tecnico della squadra e l’impatto positivo di alcuni giocatori chiave.

Parlando della Lazio nella sfida contro la Juventus, Rambaudi ha evidenziato: «La squadra ha portato la partita sui binari giusti. Ho visto valori tecnici importanti, come nella gara con la Roma. La Lazio non è assolutamente inferiore a nessuno. Ieri ho visto una squadra organizzata, compatta, brava a riempire gli spazi e a non concedere nulla agli avversari. I giocatori hanno messo tutto in campo, con grande voglia e dedizione».

Rambaudi ha poi commentato le prestazioni dei singoli nella Lazio: «Toma Basic ha dimostrato il frutto del lavoro quotidiano; Gustav Isaksen ha fatto una prestazione straordinaria e non ha rivali nel suo ruolo. Manuel Lazzari si è applicato bene, Danilo Cataldi ha giocato con intelligenza, facendo cose semplici ma efficaci per la squadra. Anche Boulaye Dia si è sacrificato, mentre Sarri si conferma abile a comunicare con i giocatori».

Un’analisi specifica è stata dedicata all’imminente sfida contro il Pisa: «La partita con il Pisa sarà fondamentale per la Lazio. Saranno punti pesanti e la squadra di Gilardino è in salute, come si è visto a San Siro. La Lazio deve arrivare a questa partita con la stessa determinazione vista contro Juventus e Atalanta. È importante non subire, ma prima ancora imporre il proprio gioco. La vittoria con la Juventus e il pareggio a Bergamo devono essere valorizzati e consolidati».

Rambaudi ha concluso sottolineando l’importanza dell’unità e della coesione all’interno della squadra: «Adesso tutti remano nella stessa direzione. La Lazio deve confermare continuità, concentrazione e voglia di vincere per affrontare al meglio le prossime sfide. Questo gruppo ha tutte le qualità per ottenere risultati importanti».

In sintesi, secondo l’ex attaccante biancoceleste, la Lazio sta attraversando un periodo positivo grazie alla solidità tattica, all’impegno dei giocatori e alla guida di Sarri, e la sfida contro il Pisa rappresenta un’occasione chiave per consolidare la posizione in classifica e mantenere alta la fiducia all’interno del gruppo.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA LAZIO

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.