Lazio, buon compleanno a Diego Fuser: l’ex centrocampista biancoceleste spegne 57 candeline. Gli auguri della società

Lazio, auguri a Diego Fuser: l’ex centrocampista biancoceleste compie 57 anni e riceve gli omaggi del club sui sito ufficiale

Oggi Diego Fuser, ex centrocampista della Lazio, compie 57 anni. Un compleanno speciale per un giocatore che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore dei tifosi biancocelesti. Il club ha voluto celebrare il suo storico ex giocatore con un comunicato ufficiale, pubblicato sul proprio sito.

Fuser approdò in biancoceleste nell’estate del 1992, vestendo la maglia della Lazio per sei stagioni e diventando uno dei pilastri della squadra. Durante la sua carriera con la Lazio, Diego Fuser ha totalizzato ben 242 presenze tra campionato, Coppa Italia e Coppa UEFA, realizzando 42 reti.

Un capitano esemplare, Fuser ha conquistato la Coppa Italia 1997/98, un trofeo che ha sancito una delle sue stagioni più memorabili. Il legame con la maglia biancoceleste e con i tifosi è ancora vivo, e oggi il club non ha mancato di rendere omaggio al suo contributo.

Buon compleanno, Diego Fuser: la Lazio ti ricorda con affetto e gratitudine per tutto ciò che hai dato alla squadra e ai suoi tifosi.

