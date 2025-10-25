Lazio, come ci si comporterà sulle fasce considerando l’emergenza? Le ultime

Emergenza terzini in Lazio: le scelte di Sarri contro la Juventus. Ecco la situazione attuale

La Lazio si prepara al prossimo big match contro la Juventus con una batteria di terzini in evidente emergenza. La squadra di Sarri dovrà fare i conti con diversi infortuni che complicano le scelte del tecnico toscano. Nuno Tavares è fermo a causa di una lesione di basso grado al muscolo soleo sinistro, mentre Lorenzo Pellegrini continua a fare i conti con una distrazione al ginocchio, problema che si trascina dalla gara di Genova. Questa situazione mette Sarri davanti a scelte obbligate, soprattutto sulle corsie laterali.

Il trasferimento naturale di Marusic sul lato sinistro sembra ormai scontato, ma il problema resta sul versante destro. Qui si apre il ballottaggio tra Lazzari e Hysaj per il ruolo di terzino destro titolare. La Lazio dovrà valutare attentamente lo stato di forma dei due giocatori, considerando sia l’efficacia difensiva che la capacità di spinta in fase offensiva, elemento chiave nello stile di gioco del tecnico biancoceleste.

A complicare ulteriormente la situazione, il montenegrino Marusic ha accusato un episodio di febbre, aggiungendo ulteriori dubbi sulla formazione. La squadra di Sarri, già provata dai numerosi infortuni, rischia quindi di dover affrontare la Juventus con scelte obbligate e ridotte alternative. Se Marusic dovesse dare l’ok, potrebbe stringere i denti per giocare; altrimenti, Sarri sarà costretto a rivedere completamente la difesa.

Le opzioni del tecnico della Lazio sono due: una scelta conservativa, con Lazzari e Hysaj in campo da titolari per garantire esperienza e affidabilità sulle corsie, oppure un’opzione più coraggiosa, dando continuità a Provstgaard da terzino sinistro, come sperimentato nel finale della sfida contro l’Atalanta. Quest’ultima soluzione, pur rischiosa, permetterebbe alla squadra di mantenere equilibrio tattico e spinta offensiva, mantenendo viva la strategia di gioco che Sarri ha implementato finora.

La situazione degli infortuni costringe la Lazio a una gestione attenta delle energie dei giocatori disponibili. Sarri dovrà bilanciare prudenza e aggressività, valutando chi può dare garanzie sul campo senza aggravare le condizioni fisiche. La formazione dei terzini sarà quindi cruciale per affrontare la Juventus, partita che mette alla prova la solidità difensiva e l’adattabilità tattica della squadra biancoceleste.

In sintesi, l’emergenza terzini rappresenta uno degli ostacoli principali per la Lazio in vista della sfida con i bianconeri. Le scelte di Sarri tra prudenza e continuità tattica determineranno il rendimento della squadra e la capacità di gestire un match decisivo in campionato.

