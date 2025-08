Colantuono sicuro: «Lazio? Sarà grande protagonista in questa stagione. Ecco perché» - Lazio News 24

Lazio tra le protagoniste per l’Europa: Colantuono analizza la corsa alla zona alta

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’allenatore Stefano Colantuono ha offerto una panoramica sulle squadre che, secondo lui, saranno protagoniste nella lotta per le posizioni europee nella prossima stagione di Serie A. Tra queste, figura anche la Lazio, che secondo il tecnico può dire la sua nonostante alcune difficoltà legate al calciomercato.

«L’Inter sarà lì con il Napoli – ha dichiarato Colantuono – perché sono state le due squadre più forti della scorsa stagione. Subito dietro vedo il Milan, che ha ritrovato Allegri e può contare su un organico di qualità, con tante frecce al suo arco». Ma a sorprendere nell’analisi dell’ex tecnico, è proprio il posto riservato a Roma e Lazio tra le potenziali contendenti europee.

«Poi – ha proseguito – posso immaginare la Roma e la Lazio, soprattutto perché è tornato Sarri. Anche se il club non ha ancora potuto operare sul mercato come avrebbe voluto, ha comunque una rosa competitiva. Non bisogna sottovalutarla». L’ex allenatore ha poi aggiunto che il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste potrebbe rappresentare un elemento di stabilità e continuità importante per una squadra che, nonostante i limiti imposti dalla sessione estiva, può ambire a confermare la sua presenza in Europa.

Secondo Colantuono, la Lazio potrà contare su una base solida costruita nelle ultime stagioni: «Nonostante le difficoltà, la squadra ha qualità, conosce il suo allenatore e ha già assimilato un’identità tattica. Se riusciranno a superare indenni questa prima fase senza grandi innesti, potrebbero essere protagonisti». Il tecnico ha poi evidenziato anche l’ottimo lavoro fatto in precedenza da Sarri, capace di dare equilibrio a una rosa spesso sottovalutata.

Tra le possibili sorprese, Colantuono ha citato anche la Fiorentina, da sempre capace di inserirsi nelle zone alte con un gioco propositivo e una gestione tecnica oculata. «Sarà un campionato molto interessante – ha concluso – anche perché vedo bene la Fiorentina e, chiaramente, la Juventus».

In sintesi, la Lazio resta tra le candidate principali alla corsa europea secondo Colantuono, che ne sottolinea il valore complessivo, la guida tecnica esperta e la possibilità di sorprendere nonostante un mercato finora fermo.